全紅嬋妙論跳水與上太空共同點 「每一跳都像小火箭發射」
撰文：顏銘輝
出版：更新：
兩代中國奧運金牌得主李寧及全紅嬋昨日（23日），在上海出席2025航天文化藝術論壇。全紅嬋講到上太空及跳水的共通點，大家皆在對抗地心吸力，追求完美，她還即場示範「太空健身操」。
18歲的全紅嬋表示，上太空及跳水一樣，都是對抗地心吸力。這位奧運3金得主說：「我們在跳台上的每一跳，都像一個小火箭發射，去創造完美的零水花軌道。我知道太空人的訓練也有轉圈、有眩暈，和我們練習的翻滾很像。都說我們跳水是水花消失術，航太科技就是誤差的消失術。我們都很追求完美。」
全紅嬋之後向身邊的李寧提出一個願望：「李寧伯伯，我想穿上航天科技的跳水服去參加比賽。」李寧認為有可能，他說：「因為航天技術在太空中要求零誤差，並且需要在材料和工藝上進行特殊創新來應對諸多外部環境挑戰。如果我們能找到一些方法結合這些技術，一定能提供一件零水花的跳水服。」
此外，全紅嬋還利用健身彈力帶，在現場示範一套太空健身操，讓航天員在太空中也能訓練身體肌肉。
全紅嬋公仔雨下中「頭獎」 教練陳若琳受累中招大反擊｜跳水熱話跳水世界盃｜陳芋汐再奪金 全紅嬋坦承發育困擾 回應展強大心理陳芋汐完美一跳引全紅嬋賣力鼓掌 中國隊奪賽事首金｜跳水世界盃跳水｜全紅嬋加拿大站與郭晶晶相見歡 陳芋汐初賽罕見失誤轟水花全紅嬋成年後首賽摘銀 承認體重上漲：曾經的感覺找不到了｜跳水跳水｜陳芋汐、全紅嬋墨西哥站斷崖式領放 包辦金銀賽後感人相擁跳水世界盃｜全紅嬋墨西哥站10米台預賽第一 追星成功興奮拍手