全紅嬋妙論跳水與上太空共同點　「每一跳都像小火箭發射」

兩代中國奧運金牌得主李寧及全紅嬋昨日（23日），在上海出席2025航天文化藝術論壇。全紅嬋講到上太空及跳水的共通點，大家皆在對抗地心吸力，追求完美，她還即場示範「太空健身操」。



全紅嬋（右）及李寧出席航天論壇。（微博）

18歲的全紅嬋表示，上太空及跳水一樣，都是對抗地心吸力。這位奧運3金得主說：「我們在跳台上的每一跳，都像一個小火箭發射，去創造完美的零水花軌道。我知道太空人的訓練也有轉圈、有眩暈，和我們練習的翻滾很像。都說我們跳水是水花消失術，航太科技就是誤差的消失術。我們都很追求完美。」

全紅嬋示範一套太空健身操。（微博）

全紅嬋之後向身邊的李寧提出一個願望：「李寧伯伯，我想穿上航天科技的跳水服去參加比賽。」李寧認為有可能，他說：「因為航天技術在太空中要求零誤差，並且需要在材料和工藝上進行特殊創新來應對諸多外部環境挑戰。如果我們能找到一些方法結合這些技術，一定能提供一件零水花的跳水服。」

此外，全紅嬋還利用健身彈力帶，在現場示範一套太空健身操，讓航天員在太空中也能訓練身體肌肉。