巴西排球女將懷孕近6個月照出賽 半蹲勇救扣殺 網民：打多個人
撰文：陳旭暉
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女子運動員其中一個艱難之處，是運動員懷孕的話便需暫離賽場。近日巴西有一位排球女將懷胎近6個月仍決定上陣，引來熱議。
排球女將腹大便便堅持上陣
巴西女排超級聯賽季後賽8強，富明尼斯（Fluminense）隊中一位腹大便便的女將引來注目。這位Priscila Heldes其實已懷孕5個月，但由於正處於球季關鍵時刻，她在得到醫生許可下選擇參賽。
她也獲得隊友、教練及丈夫支持：「還有一周我便懷孕6個月，能跟兒子一起經歷這樣的事情很特別。」
醫生開綠燈 獲丈夫支持
報道指，Priscila Heldes在懷孕之初已決定若身體狀況良好，便會繼續出賽，而且她在持續的醫療監察下已適應比賽，並憑經驗及身體質素在場上表現活躍，不會危及自己與胎兒的健康。
雖然她在比賽中無法做出飛撲等高危動作，但仍為球隊防守作出貢獻，包括蹲低用下手救起對方扣殺，只不過富明尼斯最終以1：2不敵Sesi-Bauru，季後賽8強止步。
Priscila Heldes（左攻右11號）防守表現：
相關照片及影片在網絡引起熱議，不少網民都認為Priscila Heldes此舉十分危險，更有人指她不負責任。然而也有人留言支持、認為兒子日後會為Priscila Heldes感到驕傲；也有人笑稱富明尼斯「打多一人」。
儘管外界有所質疑，Priscila Heldes在Instagram表示：「我不是第一個在懷孕期間繼續工作的人，相信我也不會是最後一個，這很美妙。願作為女性的妳永遠不要忘記，妳能走得比想像中更遠，取得不可思議的成就。」
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