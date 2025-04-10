勒邦占士變身Barbie重要夥伴　占士版阿Ken較其他版本高｜NBA熱話

勒邦占士變身為Barbie的另一半阿Ken！

美國玩具生產商美泰（Mattel）宣布，旗下品牌芭比（Barbie）將與NBA球星勒邦占士（LeBron James）合作，以他形象推出新款Ken玩偶，是史上首位被製成為Ken玩偶的男性運動員。

占士表示，希望能因此成為小孩榜樣，激勵他們追求夢想，相信自己能取得偉大成就。



勒邦占士與Barbie合作推出公仔。（勒邦占士Instagram）

勒邦占士版阿Ken較一般版本高一吋

40歲的勒邦占士曾4奪NBA總冠軍，擁有NBA歷史得分王、21次入選明星隊等多項紀錄，被認為是籃球史上最偉大球員之一。Mattel周三（9日）宣布與勒邦占士家庭基金會（LeBron James Family Foundation）合作，推出占士版本的Ken玩偶。Ken一直被設定為Barbie的男朋友，但近年已改為是她的重要好友。占士本身的身高超過2米，占士版的Ken玩偶亦會比一般版本的Ken高1吋（約2.5厘米）。

勒邦占士家庭基金會執行主席Michele Campbell表示：「這不僅是一隻公仔，它還代表『來自任何地方的孩子都能有所作為』。」她表示在指定銷售渠道每售出一隻勒邦占士阿Ken，基金會便會向救助兒童會（Save the Children）捐出一本占士創作的兒童讀物《I Am More Than》，幫助提高兒童識字率，以5000本為上限。

勒邦占士創作的兒童讀物《I Am More Than》。（Amazon）

占士版阿Ken VS 其他版本

Mattel聯席創辦人Ruth Handler以女兒Barbara的名字，將1959年推出的旗艦新產品玩偶命名為Barbie。產品大受歡迎之下，兩年後為Barbie增添一個男友的角色阿Ken，跟Barbie一樣，1961年面世的阿Ken，名字起源也是來自Ruth的孩子、他的兒子Kenneth Handler。

跟Barbie一樣，歷年推出過各行各業、不同版本的阿Ken，目前市面有售的一般版阿Ken，標準大小為11.75吋（約29.5厘米）價格每個大致介乎10至20美元（約78至155港元）。2023年電影《Barbie》的成功令全球再掀Barbie熱潮，飾演阿Ken的Ryan Gosling造型維肖維妙演出生動，也令阿Ken「咸魚翻生」，Mattel趁機推出電影特別版甚至Ryan Gosling版本的阿Ken，售價由25.99美元至50美元不等。

占士版阿Ken售價更高，每個售價75美元（約582港元），在香港時間本周六（12日）下午3時在官網開售。

Ryan Gosling版本的阿Ken。（Mattel官網）

衣著風格跟占士本人如出一轍

占士版阿Ken身上穿上印有名字縮寫「LJ」和球衣號碼「23」的棒球外套，入面是一件印有「我們是一家人（We are family）」及勒邦占士家庭基金會標誌的T裇，「We are family」正是基金會的口號。

占士版阿Ken還身穿黑白雙色格仔褲，Nike Terminator籃球鞋，戴上印有皇冠的黑色鴨嘴帽，加上Beats耳機，太陽眼鏡，黑色斜揹袋，金錶以及經常佩戴的「I Promise（我承諾）」手帶，外型跟占士本人如出一轍，細節豐富栩栩如生。

勒邦占士版阿Ken的衣着風格跟占士本人如出一轍，細節豐富。（Mattel官網）

盼激勵小孩追夢

勒邦占士表示他還是小孩子時，幸運地能有一位激勵自己如何努力及奉獻的榜樣：「現在我作為成人便明白到，對於年輕人來說，能有一位形象正面的人物作為目標是多重要。」

他認為這是一個很好的機會，讓小孩認識「role model」的力量：「這能夠為他們帶來自信，激勵他們追求夢想，並相信自己能取得偉大成就。」