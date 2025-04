勒邦占士變身Barbie重要夥伴　占士版阿Ken較其他版本高｜NBA熱話

勒邦占士變身為Barbie的另一半阿Ken!

美國玩具生產商美泰(Mattel)宣布,旗下品牌芭比(Barbie)將與NBA球星勒邦占士(LeBron James)合作,以他形象推出新款Ken玩偶,是史上首位被製成為Ken玩偶的男性運動員。

占士表示,希望能因此成為小孩榜樣,激勵他們追求夢想,相信自己能取得偉大成就。



勒邦占士與Barbie合作推出公仔。(勒邦占士Instagram)

勒邦占士版阿Ken較一般版本高一吋

40歲的勒邦占士曾4奪NBA總冠軍,擁有NBA歷史得分王、21次入選明星隊等多項紀錄,被認為是籃球史上最偉大球員之一。Mattel周三(9日)宣布與勒邦占士家庭基金會(LeBron James Family Foundation)合作,推出占士版本的Ken玩偶。Ken一直被設定為Barbie的男朋友,但近年已改為是她的重要好友。占士本身的身高超過2米,占士版的Ken玩偶亦會比一般版本的Ken高1吋(約2.5厘米)。

勒邦占士家庭基金會執行主席Michele Campbell表示:「這不僅是一隻公仔,它還代表『來自任何地方的孩子都能有所作為』。」她表示在指定銷售渠道每售出一隻勒邦占士阿Ken,基金會便會向救助兒童會(Save the Children)捐出一本占士創作的兒童讀物《I Am More Than》,幫助提高兒童識字率,以5000本為上限。

勒邦占士創作的兒童讀物《I Am More Than》。(Amazon)

占士版阿Ken VS 其他版本

Mattel聯席創辦人Ruth Handler以女兒Barbara的名字,將1959年推出的旗艦新產品玩偶命名為Barbie。產品大受歡迎之下,兩年後為Barbie增添一個男友的角色阿Ken,跟Barbie一樣,1961年面世的阿Ken,名字起源也是來自Ruth的孩子、他的兒子Kenneth Handler。

跟Barbie一樣,歷年推出過各行各業、不同版本的阿Ken,目前市面有售的一般版阿Ken,標準大小為11.75吋(約29.5厘米)價格每個大致介乎10至20美元(約78至155港元)。2023年電影《Barbie》的成功令全球再掀Barbie熱潮,飾演阿Ken的Ryan Gosling造型維肖維妙演出生動,也令阿Ken「咸魚翻生」,Mattel趁機推出電影特別版甚至Ryan Gosling版本的阿Ken,售價由25.99美元至50美元不等。

占士版阿Ken售價更高,每個售價75美元(約582港元),在香港時間本周六(12日)下午3時在官網開售。

Ryan Gosling版本的阿Ken。(Mattel官網)

衣著風格跟占士本人如出一轍

占士版阿Ken身上穿上印有名字縮寫「LJ」和球衣號碼「23」的棒球外套,入面是一件印有「我們是一家人(We are family)」及勒邦占士家庭基金會標誌的T裇,「We are family」正是基金會的口號。

占士版阿Ken還身穿黑白雙色格仔褲,Nike Terminator籃球鞋,戴上印有皇冠的黑色鴨嘴帽,加上Beats耳機,太陽眼鏡,黑色斜揹袋,金錶以及經常佩戴的「I Promise(我承諾)」手帶,外型跟占士本人如出一轍,細節豐富栩栩如生。

勒邦占士版阿Ken的衣着風格跟占士本人如出一轍,細節豐富。(Mattel官網)

盼激勵小孩追夢

勒邦占士表示他還是小孩子時,幸運地能有一位激勵自己如何努力及奉獻的榜樣:「現在我作為成人便明白到,對於年輕人來說,能有一位形象正面的人物作為目標是多重要。」

他認為這是一個很好的機會,讓小孩認識「role model」的力量:「這能夠為他們帶來自信,激勵他們追求夢想,並相信自己能取得偉大成就。」