游泳︱17歲徐奕祺破男子50米蛙泳香港紀錄 時間達世錦賽B標
撰文：袁志浩
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香港泳手徐奕祺打破男子50米蛙泳香港紀錄，將舊紀錄推前0.13秒，而他年齡僅得17歲。
第67屆馬來西亞公開游泳錦標賽，香港泳手徐奕祺於男子50米蛙泳初賽游出27.76秒，打破此項目的香港紀錄，舊紀錄為麥世霆於今年2月創下的27.89秒。
徐奕祺此時間更達到今年7月在新加坡舉行的長池世錦賽B標，意味假如徐奕祺之後無法游出更佳時間直入世錦賽，仍有望透過名額分配取得入場券。
徐奕祺現年僅17歲，他去年已曾於香港長池游泳錦標賽中，以27.99秒打破男子50米蛙泳打破香港紀錄，雖然紀錄之後被麥世霆再度刷新，但他仍是50米蛙泳長池香港分齡(15-17歲)紀錄保持者。而他去年出戰短池游泳世界盃新加坡站，亦以27.50秒打破男子50米蛙泳短池香港分齡(15-17歲)紀錄。
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