阿莫林無悔教曼聯　承認上任時機不理想但自信在做正確的事︱英超

葡萄牙少帥阿莫林（Ruben Amorim）季中接替坦赫格，出任曼聯新帥，戰績至今未有改善，球季進入最後階段，在英超聯賽僅排第14位。他受訪時揚言「無悔」執教曼聯，但承認上場時機不是最理想。



阿莫林上任後曼聯繼續經歷艱難一季。（路透社）

阿莫林揚言無悔教曼聯

去年11月接手成為曼聯主帥，阿莫林上任後的歷程甚艱難，至今只領軍贏出6場英超比賽，篤定會寫下英超年代最低得分，也幾乎肯定得到英超年代最低排名，尷尬紀錄一個接一個，賽前記者會阿莫林坦言，他感到自己應等到球季完結才接手。

被問到對曼聯主帥這份工的看法，阿莫林說：「沒有後悔」（No regrets）， 他老實說，「這一刻沒有，如果你4個月前、在球隊有大堆問題時問我，或許你會有較強烈感覺我會說我應該留待下季初才接手。但在今天，我有種感覺它會在未來幫助我們。」

「我們在這裏承受很多苦楚，有很多沮喪，有很多痛苦，但我感到在這一刻，或許我們已快到球季完結，這在未來幾年或許是最重要的時間。」他在災難一季下仍保持樂觀，「我們將會運用一切資訊，為未來數年作更好準備，因此沒有後悔。」

曼聯今季猶如災難。（路透社）

曼聯有機會創逾半世紀最低聯賽排名

阿莫林稱，「我認為這是世上其中一間最佳（球會），也就是作為教練最頂級的一份工，所以我完全沒有後悔。」曼聯周日對般尼茅夫前排第14位，今季最差可跌至第17，距離降班區只差一位，如果是那樣的話，便會是他們自1974年降班以來最低聯賽排名。

他承認，今年1月同時讓拉舒福特、安東尼和馬拉西亞借走是個賭博，但堅信這個決定到今年夏天球隊重建時，會讓球隊處於一個較理想位置，「我明白在1月，你們在談論拉舒福特和安東尼，我們失去這些球員而沒有帶來新球員，這是個風險，但在這裏有較在今季射入多10球重要的事情。」

「我們嘗試在做一些更重要的事，（借走球員）現在我們會傷害到球隊，但在將來它會幫助球會，我認為我們正向着那條道路邁進。」阿莫林說，「球隊欠缺很多東西，你從未見過曼聯會是這個樣子，但很多大球隊也經歷過，以往AC米蘭也曾有很多問題。」

曼聯今季雖在聯賽表現差勁，但在歐霸已晉身四強，如最終封王，也可獲來季歐聯參賽資格。