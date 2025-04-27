英超︱曼聯補時迫和10人般尼茅夫　球證70分鐘爭議判決成轉捩點

英超周日早場，曼聯作客戰至補時6分鐘憑前鋒凱倫的入球1：1迫和般尼茅夫，避免在聯賽榜繼續滑落，守在第14位。



曼聯作客戰至補時6分鐘憑前鋒凱倫的入球1：1迫和般尼茅夫。（路透社）

曼聯下周有歐霸四強首回合「後顧」，今仗作客般尼茅夫，其實贏盡數據，控球率逾六成，射門次數高達25次，足足是對手3倍有多，只得6次中框，去到補時6分鐘才終於射入網。

般尼茅夫在伊拉奧拿領軍下，成為英超一支黑馬，聯賽排名持續在上半版，季尾有力爭奪來季歐洲賽資格。般茅反擊力尤其強大，從今仗首個入球可見一斑，23分鐘曼聯新兵多古（Patrick Dorgu）被般茅守將阿當史密夫搶去皮球，巴西前鋒艾雲尼臣（Evanilson）瀟灑後腳傳球，安東尼施美安（Antoine Semenyo）精彩射破奧拿拿十指關。

安東尼施美安（Antoine Semenyo）精彩射破奧拿拿十指關，為般尼茅夫先開紀錄。（路透社）

70分鐘球證爭議判決成轉捩點

般茅先開紀錄後，尚有機會拉開比數，曼聯看似又要輸多一場，轉捩點在70分鐘出現，艾雲尼臣侵犯馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）的犯規，在VAR介入後由黃牌升級成紅牌，般尼茅夫最後20分鐘要十人應戰，但從慢鏡看來，艾雲尼臣接近馬沙拉奧時似乎是跣倒的，但球證依然照判罰紅牌。

曼聯在多踢一人後全力進攻，多次射入均未能命中，直到補時6分鐘，梳爾左路傳中，烏加迪射門，凱倫門前加一腳射入，終為曼聯扳平1：1。

艾雲尼臣被罰紅牌，般尼茅夫教練伊拉奧拿非常生氣。（路透社）

般尼茅夫爭歐洲賽席位受打擊 曼聯避免再跌

曼聯獲得一分，以39分續排第14位，避免在聯賽榜進一步下滑，不過相信紅魔已一心專注下周四作客畢爾包的歐霸首回合比賽。

這一分對曼聯無關重要，般尼茅夫失去這兩分，卻是力爭歐洲賽資格的重大打擊，他們以50分守在第十位，跟富咸和白禮頓力爭第八位，如果水晶宮未能贏得足總盃冠軍，來季歐協聯的其中一席會落入英超第八位球隊手中。