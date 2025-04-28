利物浦再奪英超｜史諾領球迷歌頌高普　兩代主帥相知共鳴完美接班

史諾（Arne Slot）與高普（Jurgen Klopp），兩任利物浦領隊，如此相親相愛，在球壇實屬罕見。上季尾，高普離別前帶領球迷高歌歡迎史諾，呼籲球迷要支持新帥。周日（27日）在晏菲路，利物浦擊敗熱刺，贏得英超冠軍，史諾賽後與球迷一同唱頌高普，感謝高普為球隊立下的根基及功勞。史諾在賽後訪問中多次提及高普，更認為高普留下來的精神及文化，是他能夠首季領軍奪冠的重要原因。



史諾帶領利物浦贏得24/25英超冠軍。（路透社）

史諾帶領利物浦贏得24/25英超冠軍。（路透社）

利物浦周日主場以5：1大勝熱刺，34戰得82分，領先次席的阿仙奴15分，提早4輪聯賽封王。賽後，利物浦主帥史諾穿上印有24/25英超冠軍印字的球衣，拿住咪高峰，向主場球迷表示，他想感謝前主帥高普，帶領全場高唱高普之歌。史諾去年夏天接替高普，擔任利物浦領隊，首季即贏得英超冠軍。

史諾賽後接受官網訪問時說：「感覺很正，我不想說太多，現在唯一想說的是，我要多謝高普。」

史諾帶領利物浦贏得24/25英超冠軍。（路透社）

接受《BBC》訪問時，史諾說：「我99.9%肯定，如果我現在開手機看，一定會見到高普給我的訊息。」

「今季很多時候，我們都有聯絡。上季他介紹我的方式，就證明了他是個何等優秀的人。但最重要的是，他留下了一支能夠贏錦標的球隊。」上季尾高普臨別贈言，叫球迷要支持新領隊，並帶球迷一起高歌史諾之名。

史諾還跟《天空體育》說：「高普及拉德斯（前利物浦助教Pepijn Lijnders）在文化、效率、實力上的工作成果實在太優秀。」

除了高普的「遺產」，史諾亦坦言競爭對手發揮不穩也是利物浦奪冠的關鍵。他說：「我們開季表現很好，或者曼城經歷了近5年的最差的低谷也是幫到我們。在球季開始時，好像如果我們入到前四名已經值得高興。不過，我認為這個想法對球員不公平，因為他們配得上更好的，而他們今季證明了這一點。」

史諾帶領利物浦贏得24/25英超冠軍。（路透社）

今場對熱刺，只要利物浦多取1分便肯定封王，結果他們先失一球，但之後連轟5球，反勝5：1。史諾說：「很明確的，我們今場不能輸。在隊巴上，人人都說，我們這場不能輸。」

「他們（球員）總能找到贏波的方法。我感到無比自豪，不僅為球員，也為站在這裏的同僚，包括體育主管、我的工作團隊成員，我們應該給予他們熱烈的掌聲。」

「忘記這是35年來的第二個錦標，記住這是5年兩冠！」