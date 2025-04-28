利物浦再奪英超｜格雲貝治從後備變中場核心　史諾巧妙堵中場缺口

利物浦奪得英超冠軍，以錦標開啟「後高普時代」第一個篇章。

奪冠陣容中，主帥史諾巧妙地將上季不獲重用的格雲貝治（Ryan Gravenberch）放到6號位置，一舉解決了防守中場的空缺，更解放了麥阿里士打，令紅軍陣容更完整。



利物浦再奪英超︱格雲貝治在史諾麾下大放光芒。（路透社）

自法賓奴在2023年夏天離開利物浦、堤亞高艾簡達拿又長期養傷之下，紅軍一直嘗試尋找新的防守中場人選，而且也不是不願意在這位置上花錢——他們曾嘗試花1.15億英鎊簽入摩西斯卡些度，卻遭對方拒絕表示非車路士不去；之後想以6000萬英鎊由修咸頓簽下拉維亞，同樣無果。

利物浦在夏季轉會窗的死線日以約3400萬英鎊，由拜仁慕尼黑簽入不受重用的格雲貝治。格雲貝治出身自阿積士，16歲已在一隊出道，18歲站穩正選，擁有優秀的傳球視野和進攻能力，三度助阿積士贏得荷甲冠軍，也因而在2022年獲拜仁簽下，但一直未獲重用。

格雲貝治曾三度隨阿積士贏得聯賽冠軍。（Getty Images）

格雲貝治未獲高普信任 史諾買不到心儀中場成轉機

他在阿積士和拜仁主要擔任中場中和進攻中場，在紅軍的第一季他也繼續出任此角色，但明顯未能融入、也未獲高普信任，在聯賽只得12次正選、14次後備上陣。

到2024年夏天史諾接手時，雖然他與格雲貝治同是荷蘭人，但史諾初時更屬意皇家蘇斯達中場蘇比文迪，不過蘇比文迪希望留效母會，又未能成事，卻反而成了紅軍和格雲貝治的轉機。

格雲貝治加盟利物浦後首季正選機會不多。（Getty Images）

格雲貝治接受英國《每日郵報》訪問時，曾透露自己與史諾的第一次對話，當時格雲貝治隨荷蘭國家隊出戰歐國盃，出局後幾天，他收到來自「新老細」史諾的電話，「他跟我說，他想給我一個機會，『我雖然想你專注踢8號位，但也想看看你在6號位的表現』。」

自從格雲貝治離開阿積士後，他無論在拜仁慕尼黑或利物浦都站不穩正選，對他來說，「只要有機會落場，一切都不是問題。」

未能簽得心儀的防中，史諾決定嘗試讓格雲貝治轉位置。（Getty Images）

轉踢防中大放光芒

新球季展開，利物浦在史諾掌旗下，由高普年代偏好4-3-3陣式，轉成更多踢4-2-3-1，格雲貝治也從高普年代踢8號位，後移到6號位出任防守中場，麥阿里士打則恰恰相反，由6號位推前助攻更多。

事實也證明這個調動相當關鍵，不僅填補了利物浦中場的空缺，格雲貝治優秀的傳球能力和空間意識，令紅軍在攻、守轉換更加流暢和紮實，格雲貝治今季在英超33輪過後，一共交出過7個直傳（Through Ball）予隊友進攻，僅比沙拿（12球）及阿歷山大阿諾特（9球）少；他的防守表現也穩陣，今季已做出56次成功攔截，是全隊之首；62次成功搶截也位列隊內第3。

格雲貝治和麥阿里士打今季成為紅軍中場核心。（Getty Images）

另外，僅22歲的他今季在英超全部正選上陣，上陣時間僅比雲迪積克少一點，雖然季尾表現似乎也因而有所回落，但他似乎為紅軍上季一直苦惱的中場缺口，帶來了不錯的答案。

格雲貝治仍然相當年輕，若利物浦繼續以他和麥阿里士打為核心，未來可期，他早前接受利物浦官網訪問時，坦言對一切意想不到：「季初我要適應新角色、新位置，我沒有在這位置踢過太多，但現在我已經知道要怎樣做，領隊也很信任我，所以我真的很開心。」

【利物浦再奪英超圖輯】