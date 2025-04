利物浦5：1反勝熱刺再奪英超　追平曼聯英格蘭頂級聯賽封王紀錄

利物浦周日在晏菲路主場對熱刺,只需要拿一分即可順利封王贏得今屆英超聯賽冠軍,比賽未開始,包圍球場內外的紅軍球迷已在高歌開派對,開賽僅12分鐘,曾效力利物浦的蘇蘭基為熱刺先開紀錄,一度令全場潑下冷水。

不過4分鐘後,路爾斯迪亞斯的入球為紅軍扳平,一場封王派對正式展開。



利物浦對熱刺,開賽前派對已經開始。(路透社)

蘇蘭基一度破壞派對

利物浦英超登頂在望一戰,阿歷山大阿諾特復任正選,晏菲路全場球迷已預備開派對,打氣聲響較平日更大、更響亮。曾效力利物浦兩年卻碌碌無為的蘇蘭基(Dominic Solanke)卻幾乎搞破壞,12分鐘接應占士麥迪臣開出角球頂入,為熱刺先開紀錄。

晏菲路稍為靜了數分鐘,便隨着路爾斯迪亞斯接應蘇保斯拉爾妙傳射入而再度熱鬧起來,旁證一度舉旗錯判越位,VAR檢視後示意沒有越位,判入球有效,16分鐘為紅軍追成1:1。

利物浦登頂一戰,先開紀錄卻是熱刺,入球的蘇蘭基更是紅軍舊將。(路透社)

利物浦連入三球未到半場反超前

利物浦追平後氣勢如虹,在全場球迷打氣下愈踢愈順,就算加普兩分鐘後的入球被判越位,麥阿里士打24分鐘精彩中距離射門「收死」熱刺門將域卡里奧助球隊反超前;這位10號仔之後開出角球,熱刺中場貝治華(Lucas Bergvall)解圍不遠,今場正選上陣的加普修正後再避過熱刺兩名守將,一記勁射31分鐘已為紅軍射成3:1。

還記得2019/20球季,利物浦在高普帶領下首次贏得英超冠軍,難得終於獲得等待長達30年的頂級聯賽錦標,卻在新冠疫情籠罩下未能盡興,捧盃一刻只得職、球員在場,球迷未能一起慶祝,不過今次可望順利再登頂,紅軍終在與球迷一起盡情慶祝。

利物浦大勝提早4輪封王

利物浦半場領先3:1,下半場依然無放軟手腳,繼續狂攻熱刺,今仗尚未入波的沙拿尤其落力。他終在63分鐘完成心願,接應蘇保斯拉爾傳送後,施以招牌左腳勁射入網,攻入今季第28個聯賽入球,沙拿入球後更走到場邊拿起球迷的手機跟身後的紅軍支持者自拍慶祝。

埃及之王入球後,晏菲路連續數分鐘持續高唱沙拿之歌:「Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah running down the wing! Salah, la, la, la, the Egyptian King!」沙拿目前在射手榜首有6球優勢,而且以18次助攻在助攻榜遙遙領先,很大機會同時獲得英超神射手及助攻王兩大榮譽。

利物浦今季贏得英超最大功臣首推沙拿,他在63分鐘射入今季第28球。(路透社)

69分鐘熱刺守將烏迪治快沙拿一步,「擺烏龍」將皮球送入網窩,利物浦拋離到5:1。眼見勝負已分,史諾陸續換出蘇保斯拉爾、加普、路爾斯迪亞斯、阿歷山大阿諾特和麥阿里士打5位主將。

利物浦順利擊敗熱刺,34戰累積82分,領先次席的阿仙奴得15分,餘下4輪聯賽提早封王。利物浦今季再奪英超冠軍,意義非凡,因為這是紅軍第20次贏得英格蘭頂級聯賽冠軍,追平宿敵曼聯,並列史上第一。史諾首季帶領便奪得英超,是繼摩連奴、安察洛堤、柏歷堅尼和干地後,第五位首次登陸英超即奪冠軍主帥,也是首位贏得英超冠軍的荷蘭主帥。