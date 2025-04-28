利物浦再奪英超︱隊長雲迪積克激情慶祝　「這是世上最美麗球會」

利物浦5：1擊敗熱刺，繼2019/20球季後再奪英超，剛跟球會續約兩年的中堅雲迪積克，以隊長身份領紅軍登頂，球證吹完場哨子一刻，高舉雙手慶祝，賽後大讚利物浦是「世上最美麗球會」。



5年前封王時正值新冠疫情，捧盃派對上沒有球迷，今次終可與球迷一起慶祝，連平日冷靜自若的主帥史諾（Arne Slot）也全程蹦蹦跳，之後紅軍將帥和職員一起跟球迷來一個全場6萬人的《You'll Never Walk Alone》大合唱，畫面美麗又感人。



利物浦再奪英超︱球證吹完場哨子一刻，雲迪積克高舉雙手慶祝。（Getty Images）

雲迪積克：利物浦是世上最美麗球會

今仗對熱刺前，利物浦只差一分便登頂，因此球迷賽前已集結市內，晏菲路主場內有派對，球場外亦有成千上萬紅軍球迷包圍。利物浦5：1大勝熱刺，球迷其實近乎整場比賽都在慶祝。5年前未能好好慶祝，球迷彷彿有志一同，將上次的份兒一次過抒發出來，隔着屏幕也能感受那股興奮。

2019/20球季由高普掌帥，隊長是軒達臣，今次是史諾領軍第一季，便成功登頂，成為贏得英超的首位荷蘭教頭。隊長雲迪積克剛巧也是荷蘭人，他賽後受訪時揚言：「這是世上最美麗的球會，我們值得擁有（冠軍），未能數星期我們會好好享受，好好感受。」

雲迪積克認為，「我極度渴望為本地和全世界球迷贏得英超冠軍，也是為了我們自己去贏。我們在5年內兩次贏得英超冠軍。」

【利物浦再奪英超圖輯】

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利物浦再奪英超︱史諾大跳熱舞慶祝。(路透社)

史諾大跳熱舞慶祝

主帥史諾一改常態，甫完場便開始表演舞步，又唱又跳地跟球迷一起慶祝。賽後他說：「明顯地今仗我們不會落敗，（賽前）在隊巴上每個人已在說我們今仗不會敗陣，他們總是能找到方法獲勝。」史諾稱，「非常自豪，不止為球員，也為站在這裏的人，體育總監，我的團隊成員，我們應該給他們一輪大大的掌聲。」

他不忘發揮一貫幽默本色，「一起忘記這是35年來第二次，這是5年內第二次。」利物浦苦苦等待30年，才在2019/20球季在高普帶領下首奪英超，不過史諾領軍首季紅軍順利再次封王。

開心慶祝的高潮，自然是全場大合唱《You'll Never Walk Alone》一刻。（Getty Images）

全場大合唱《You'll Never Walk Alone》極感人

開心慶祝的高潮，自然是晏菲路再次響起《You'll Never Walk Alone》的音樂，比起開波前更響亮的全場大合唱，史諾與一眾職球員向着The Kop看台肩並肩齊齊高歌，「King Kenny」杜格利殊、班主亨利均在場見證，成就利物浦球會歷史上最新一個感動時刻。