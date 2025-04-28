利物浦再奪英超︱史諾養生足球修復高普戰術弱點　調動或更勝一籌

坊間有一種說法是，史諾就算首季接掌利物浦便贏得聯賽冠軍，也不是靠他的實力，而是承繼了高普的好局而已，下季便會見真章；另一種說法則是，要不是曼城今季自我崩壞，幾時輪到紅軍？



大抵高普與哥迪奧拿都太神，尤其前者將利物浦從黑暗之中撥亂反正，帶給球迷無限美好的回憶，但這與承認史諾也是一個好教練，其實是沒有衝突的。起碼在戰術上，史諾絕不比高普遜色。



利物浦再奪英超︱史諾首季接掌利物浦便贏得聯賽冠軍。（路透社）

高普重金屬足球威力強大卻有致命傷

高普曾說過自己執教的風格是重金屬足球，若要比喻，正是：天下武功，唯快不破，具體而言就是透過前場瘋狂的逼搶、急速的行軍節奏、極度重視由守轉攻的剎那悚速去創造機會，因此中鋒並不是傳統的射手，而是採用「假九」戰術，並由攔截力、組織力及串連能力都屬頂級的法明奴出任；高普也不介意製造混亂，所以兩閘不斷出擊之餘，特別縱容阿歷山大阿諾特施放長傳，讓沙拿或文尼等快馬突襲，因此三名中場配置是兩個8號位，一個6號位，比起創意，這三人中場更着重體能，必須不斷跑上跑落去覆蓋極大範圍，尤其軒達臣便要保護攻強守弱的右閘阿歷山大阿諾特，而遠藤航去季加盟後直言，高普對6號位的要求接近不可能。

這套戰術威力強大，助利物浦贏得歐聯、首奪英超，還摘下1次足總盃及2次聯賽盃錦標，紅軍無論在歐洲與本土賽場，都極具競爭力。然而，這樣的高節奏，對球員的消耗極大，尤其高普接掌之初，球員還未適應時，利物浦每一場都是頭70分鐘如狼似虎，但之後只能「捱」完場；2021/22年球季球隊正值巔峰，一度衝擊四冠，可是最後不單失落歐聯及聯賽錦標，眾將衝得太盡下，翌季多人表現大跌「watt」，球隊最終聯賽只得第5名。

高普的重金屬足球威力強大卻有致命傷。（Getty Images）

利物浦兩代主帥七傷拳 VS 太極劍

高普的戰術簡直就是金庸武俠小說中的七傷拳，其實他也並非沒有自覺，因此曾簽入堤亞高艾簡達拿這類中場控制高手，節奏已非一味鬥快；另外讓阿歷山大阿諾特成為內收右閘，即是進攻時移入中路協助組織（但這又苦了右中路干拿迪要頻頻跑往右邊補位）。

如果高普耍的是七傷拳，史諾可能是太極劍，傳媒或網民很多時形容他的戰術是「養生足球」。史諾在季初的賽後記者說過不止一次，覺得球員進攻不夠耐性，不應盲目將皮球斬入禁區。利物浦今季假如領先後，便開始歎慢板，後場幾人搓來搓去，等到前場真的有進攻機會，或是對手開始鬆懈，才發動突襲。紅軍今季聯賽領先下只曾兩次失分，一次遭維拉逼和，一次被富咸反勝。

利物浦再奪英超︱隊長雲迪積克帶頭慶祝。（路透社）

史諾的荷蘭式戰術微調

史諾來自荷蘭，雖然並非阿積士系統，但他簡直跟「祖師爺」告魯夫一樣崇尚控球，他之前在一次訪問時便說：「如果你不得不跑很多次來搶回球，然後如果你失去皮球，之後我便會看到我隊的球員們低着頭在想：『糟了，我們又得防守了，我們又得跑了』，對手卻因為取得控球權而重拾自信⋯⋯足球也是一場心理戰，如果你控球得多，感覺便更舒適。」因此，史諾並不像高普那麼喜歡高風險的傳球，也更重視隊伍中的安全系數，這在中場的結構也反映出來。

雖然跟前任一樣踢4-3-3，但高普採用一個6號搭兩個8號，史諾則是兩個6號加一個10號，即雙防中加一個進攻中場。雙防中其一起用控球穩健的麥阿里士打，另一則是去季碌碌無為的賴恩格雲貝治。

利物浦再奪英超︱格雲貝治在史諾麾下大放光芒。（路透社）

彷彿擁有格雲貝治「說明書」

可能因為「佢都係我同鄉喎」，史諾彷彿有格雲貝治的說明書似的，這名荷蘭年輕中場今季表現脫胎換骨，覆蓋範圍大，補位非常積極，加上身高腳長，「單兵」防守也不成問題，而且他亦是由守轉攻的重要棋子，除了可以大步引球推進外，一下漏球轉身更是絕招，在季初多次使用令前場進攻空間豁然開朗，季中以後多支球隊似有針對部署，他這一招的紅利才用完。紅軍今季至今聯賽有3人34場悉數正選，除了進攻主力沙拿、隊長雲迪積克，餘下的就是格雲貝治，可見他在史諾的戰術體系極其重要。

10號位多由蘇保斯拉爾擔任，他也不是傳統10號仔在前場分波，攻中的角色跟以往的法明奴相似，要不斷在前場逼搶，但同時也要快速回防，因此必須速度與體能兼備。這也解釋了為什麼日本防中遠藤航今季不受重用，雖然他防守意識不俗，鬥志一流，但其控球能力難及上述三人，速度及進攻能力也無法擔任10號位，因此史諾只會在最後階段換入他來穩住勝局。

利物浦再奪英超︱紐尼斯不受史諾重用。（路透社）

紐尼斯打入冷宮成史諾與高普戰術一大分野

高普不介意前場亂戰，他更重視的是失去控球權後快速逼搶，重拾控球權；史諾卻最怕混亂，因此「Mr Chaos」紐尼斯今季很多時候遭打入冷宮。這名烏拉圭射手上季聯賽正選上陣22次，有11球進帳，今季他只有8次正選，入球僅得5個。

史諾在前線的用兵跟高普確實有顯著分別，當然兩人都以沙拿任右翼，視這名埃及球王攻擊重點，但左翼上，高普多用迪亞斯，中鋒則以加普、祖達及紐尼斯出任；史諾的中鋒首選其實是握力強的祖達，但這名葡萄牙射手卻不時受傷，但史諾會寧願讓迪亞斯居中，而加普則放回他最熟悉的左翼位置，表現太飄忽的紐尼斯只能算作Plan B。

【利物浦再奪英超圖輯】

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史諾臨場調動或更勝一籌

高普無疑是世界級領隊，但史諾的臨場調動，或許更勝一籌，今季不只一次上演換人後即有立竿見影的效果。最經典可說是，今年1月作客諾定咸森林一仗，球隊一直落後，史諾於65分鐘先後換入森美卡斯及祖達，結果1分鐘後，森美上斯右路開出角球，祖達一頂奠勝，第一次掂波便助紅軍扳成平手。

史諾今季有多次創新的調兵遣將，例如落後時調走中堅干拿迪，讓格雲貝治打後一格，甚至在右閘阿歷山大阿諾特及巴特利倦勤時，讓居迪斯鍾斯在對愛華頓時擔任內收右後衛，即進攻時他又返回中場助攻助守。

沙拿跟球迷開心慶祝利物浦再度英超封王。(路透社)

「養生足球」讓沙拿光芒再現

當然，沒有領隊是完美的，強如哥迪奧拿、高普與摩連奴等，都會有其短板，史諾今季在球季後段的輪換上或許可以做得更好，因為主力疲憊，接連在歐聯16強出局、聯賽盃決賽鎩羽；而且，歐聯16強首回合領先1：0下，次回合回到主場竟然甫開賽就推高防線，大舉進攻，或許希望出其不意，但結果卻被巴黎聖日耳門在早段便憑反擊追平，最終鬥到互射12碼遭淘汰。

季初相信沒有人估到史諾甫接掌紅軍便可以摘下聯賽冠軍，最樂觀的球迷也只會以聯賽前四為目標吧？他的成功無疑有部分是繼承高普的「遺產」，但說要不是曼城崩盤，他才冷手執個熱煎堆，就有點想當然，上季「藍月亮」戰罷33場後得76分、前季是77分，而利物浦今季戰至33場卻已取得79分，而且他的「養生足球」亦確實更適合年過三十的主將雲迪積克及沙拿，大抵只能說，利物浦班主FSG繼高普之後，再次執到寶。