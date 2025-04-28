利物浦再奪英超｜埃及之王沙拿生涯受盡質疑：有今日全靠車路士

不用親身到晏菲路，每場利物浦賽事球迷隔着屏幕也可清晰聽到：「Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah running down the wing! Salah, la, la, la, the Egyptian King!」利物浦5年前首奪英超，前線是對手聞風喪膽的三叉戟沙拿、文尼和法明奴，今年紅軍第20次高舉英格蘭頂級足球聯賽錦標，三人之中只剩下沙拿一人。

利物浦133年歷史出現過大量好球員，擁有王者地位的長久以來只有由球員做到教練的King Kenny杜格利殊一人，經過今季之後，沙拿的名號不再只是球迷的叫喊，而是名符其實的第二位紅軍之王。



沙拿續約利物浦，球會特別為他設下王座，突顯他晏菲路之王的地位。（Getty Images）

很想為球迷贏多次 跟利物浦一起慶祝

利物浦今季由新帥史諾（Arne Slot）掌帥，高普的離任難免令外界懷疑紅軍需要有一段適應期，出乎意料的是，教練團人事變動和戰術微調，球隊成績反而更上層樓，而且已經32歲的沙拿，竟然踢出加盟8年來最好一季。5年前紅軍首奪英超，各將都有功勞，今次這個冠軍，直接跟球隊6成入球有關的沙拿毫無疑問在場上居功至偉。

最難得的是，沙拿是在跟球會尚未續約，前途未明下持續輸出入球和助攻領軍不斷獲勝，他在續約後剖白，「無論如何我已在球員留下印記，但我腦海中就是想再贏英超，不惜一切代價！」他對利物浦的愛意毋庸懷疑，「我知道它對這個城市有多重要，我真的想為球迷去贏，跟這個城市一起慶祝。」

5年前那一次正值新冠疫情，捧盃場面只得職、球員，沒有球迷在場，未能普天同慶。今次終於可以大肆慶祝，而且第20次高舉頂級聯賽冠軍，追平宿敵曼聯並列英格蘭歷史第一。沙拿一席話，再次突顯他的強大意志力，正是這項特質，幫助他一次又一次令世人跌銀鏡。

利物浦首奪英超正值新冠疫情，沒有球迷在場，沙拿希望為球迷贏多次。（Getty Images）

沙拿在利物浦英超每季數據

球季 入球／助攻

2017/18 32／11

2018/19 22／8

2019/20 19／10

2020/21 22／5

2021/22 23／13

2022/23 19／12

2023/24 18／10

2024/25* 28／18



*球季未完結



沙拿說，他能有今天成就，全靠在車路士的失意日子。（Getty Images）

「我有今日全靠車路士」

資深利迷大概不會忘記，沙拿曾幾乎加盟利物浦，最後卻選擇了車路士，「我差不多跟利物浦簽約，然後摩連奴打電話給我，令我改變主意。我說：『好吧，現在我去倫敦。』」當時他離開埃及到歐洲打滾不過兩年，還是個21歲的害羞小伙子，一年後看着隊友慶祝英超冠軍，上陣3次無份領獎牌的沙拿如像外人。

「我仍然認為，在車路士的日子是我人生中最重要的時刻。」沙拿憶述，「當我開始掙扎的時候，我在想：『現在怎麼了？你想做一個普通的球員，還是希望成為一個很好的球員？』」

現在回想，他覺得自己當時根本未預備好在英格蘭作賽，轉戰意甲在費倫天拿和羅馬吸收新養份，幫助他在球場內外成長，「當時我只想改變整個文化，那時候我受不了英國傳媒，我要離開，希望他們忘記我。」在意大利看到不同的人和事，「我開始看很多書，在YouTube看大量影片，並改變我的思維、行為及一切事情。」

沙拿球員在生涯質疑聲音中一次又一次站起來。（Getty Images）

質疑聲中一次又一次站起來

在羅馬連續兩季入球達到雙位數，當利物浦再次向他招手，他知道自己今次已經準備好，偏偏外界的質疑聲音從未停止。利物浦以3650萬英鎊轉會費收購，打破當時球會紀錄，便有人質疑他是否有能力立足英超；加盟首季以32個入球打破當時英超38場賽制紀錄，又被敵對球迷揶揄他「只得一季貨仔」（one-season wonder）。

他用行動證明，高水平表現絕非曇花一現，在利物浦贏完歐聯，再贏英超。每年入球量穩定，批評聲音轉為說他踢法太自私，實情是沙拿近4季入球、助攻齊達雙位數；又有說他的成功全靠隊友文尼和法明奴造就，好了，2023年他們都離隊，三叉戟只剩下沙拿一人，他還是紅軍前線至尊寶。上季入球量稍減，仍貢獻18入球10助攻；今季未完已收穫28入球18助攻，又創新紀錄。沙拿確已是利物浦傳奇，而且說到做到，為紅軍再奪英超。

沙拿直言家中健身器材多到似醫院，惹嬌妻不滿。（IG）

家中器材多到似醫院惹嬌妻不滿

沙拿的成功得來不易，身高1.75米的沙拿或許謹記2017/18歐聯決賽被沙治奧拉莫斯摔跌受傷的教訓，球會日常訓練外每日自行加操，「在我家中，有兩間房是擺滿不同的健身器材。我可在家中接受冷凍療法，我還有一個高壓氧艙。我一直找方法去改善身體狀況。」他的家似醫院多個住宅，直言太太向他抱怨：「我用那些器械的時間，比起陪她的多。」

刻苦鍛煉的同時，還要戒口，每日只吃健康食物，抵受垃圾食物引誘：「我每個月最多只吃薄餅一次。我其實很愛吃漢堡，但我幾乎不會去食，因為食完之後覺得好『heavy』。」練成強壯體格，加上生活作息和飲食超級自律，沙拿年過30一樣長期保持上佳狀態鮮有受傷，不無原因。

「Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah running down the wing!」不用親身到晏菲路，每場利物浦賽事球迷隔着屏幕也可清晰聽到球迷高唱沙拿之歌。（Getty Images）

沙拿近季速度表現

球季 最高時速 每場衝刺

2020/21 34.68km 19.9次

2021/22 36.64km 18.2次

2022/23 35.34km 17.5次

2023/24 34.61km 16.3次

2024/25 33.70km 18.9次



意志力強大的晏菲路之王

他的速度可能開始慢下來，不變的是依然勤力高速跑動，為自己和隊友製造機會。他長年保持穩定高水平，一再打破外界質疑，是數據反映不出來的強大心態。他拒絕服輸，不甘認命，決意成為最強球員，而他切切實實地做到。

在利物浦8年兩奪英超冠軍，近乎將不可能化為可能，高普到利物浦後首個記者會上的名句：「我們要將懷疑者變信徒」，沙拿用行動示範給大家看。「我生涯最好的時光就在利物浦，我效力8年，希望會延長至10年。我享受在這裏的生活，享受我的足球。」沙拿續約利物浦一刻，球會特別在主場為他設下王座，晏菲路之王的地位不言而喻。

沙拿：「我生涯最好的時光就在利物浦……我享受在這裏的生活，享受我的足球。」（Getty Images）

沙拿跟球迷開心慶祝利物浦再度英超封王。(路透社)

【利物浦再奪英超圖輯】