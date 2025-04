利物浦再奪英超｜埃及之王沙拿生涯受盡質疑：有今日全靠車路士

不用親身到晏菲路,每場利物浦賽事球迷隔着屏幕也可清晰聽到:「Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah running down the wing! Salah, la, la, la, the Egyptian King!」利物浦5年前首奪英超,前線是對手聞風喪膽的三叉戟沙拿、文尼和法明奴,今年紅軍第20次高舉英格蘭頂級足球聯賽錦標,三人之中只剩下沙拿一人。

利物浦133年歷史出現過大量好球員,擁有王者地位的長久以來只有由球員做到教練的King Kenny杜格利殊一人,經過今季之後,沙拿的名號不再只是球迷的叫喊,而是名符其實的第二位紅軍之王。



沙拿續約利物浦,球會特別為他設下王座,突顯他晏菲路之王的地位。(Getty Images)

很想為球迷贏多次 跟利物浦一起慶祝

利物浦今季由新帥史諾(Arne Slot)掌帥,高普的離任難免令外界懷疑紅軍需要有一段適應期,出乎意料的是,教練團人事變動和戰術微調,球隊成績反而更上層樓,而且已經32歲的沙拿,竟然踢出加盟8年來最好一季。5年前紅軍首奪英超,各將都有功勞,今次這個冠軍,直接跟球隊6成入球有關的沙拿毫無疑問在場上居功至偉。

最難得的是,沙拿是在跟球會尚未續約,前途未明下持續輸出入球和助攻領軍不斷獲勝,他在續約後剖白,「無論如何我已在球員留下印記,但我腦海中就是想再贏英超,不惜一切代價!」他對利物浦的愛意毋庸懷疑,「我知道它對這個城市有多重要,我真的想為球迷去贏,跟這個城市一起慶祝。」

5年前那一次正值新冠疫情,捧盃場面只得職、球員,沒有球迷在場,未能普天同慶。今次終於可以大肆慶祝,而且第20次高舉頂級聯賽冠軍,追平宿敵曼聯並列英格蘭歷史第一。沙拿一席話,再次突顯他的強大意志力,正是這項特質,幫助他一次又一次令世人跌銀鏡。

利物浦首奪英超正值新冠疫情,沒有球迷在場,沙拿希望為球迷贏多次。(Getty Images)

沙拿在利物浦英超每季數據

球季 入球/助攻

2017/18 32/11

2018/19 22/8

2019/20 19/10

2020/21 22/5

2021/22 23/13

2022/23 19/12

2023/24 18/10

2024/25* 28/18



*球季未完結



沙拿說,他能有今天成就,全靠在車路士的失意日子。(Getty Images)

「我有今日全靠車路士」

資深利迷大概不會忘記,沙拿曾幾乎加盟利物浦,最後卻選擇了車路士,「我差不多跟利物浦簽約,然後摩連奴打電話給我,令我改變主意。我說:『好吧,現在我去倫敦。』」當時他離開埃及到歐洲打滾不過兩年,還是個21歲的害羞小伙子,一年後看着隊友慶祝英超冠軍,上陣3次無份領獎牌的沙拿如像外人。

「我仍然認為,在車路士的日子是我人生中最重要的時刻。」沙拿憶述,「當我開始掙扎的時候,我在想:『現在怎麼了?你想做一個普通的球員,還是希望成為一個很好的球員?』」

現在回想,他覺得自己當時根本未預備好在英格蘭作賽,轉戰意甲在費倫天拿和羅馬吸收新養份,幫助他在球場內外成長,「當時我只想改變整個文化,那時候我受不了英國傳媒,我要離開,希望他們忘記我。」在意大利看到不同的人和事,「我開始看很多書,在YouTube看大量影片,並改變我的思維、行為及一切事情。」

沙拿球員在生涯質疑聲音中一次又一次站起來。(Getty Images)

質疑聲中一次又一次站起來

在羅馬連續兩季入球達到雙位數,當利物浦再次向他招手,他知道自己今次已經準備好,偏偏外界的質疑聲音從未停止。利物浦以3650萬英鎊轉會費收購,打破當時球會紀錄,便有人質疑他是否有能力立足英超;加盟首季以32個入球打破當時英超38場賽制紀錄,又被敵對球迷揶揄他「只得一季貨仔」(one-season wonder)。

他用行動證明,高水平表現絕非曇花一現,在利物浦贏完歐聯,再贏英超。每年入球量穩定,批評聲音轉為說他踢法太自私,實情是沙拿近4季入球、助攻齊達雙位數;又有說他的成功全靠隊友文尼和法明奴造就,好了,2023年他們都離隊,三叉戟只剩下沙拿一人,他還是紅軍前線至尊寶。上季入球量稍減,仍貢獻18入球10助攻;今季未完已收穫28入球18助攻,又創新紀錄。沙拿確已是利物浦傳奇,而且說到做到,為紅軍再奪英超。

沙拿直言家中健身器材多到似醫院,惹嬌妻不滿。(IG)

家中器材多到似醫院惹嬌妻不滿

沙拿的成功得來不易,身高1.75米的沙拿或許謹記2017/18歐聯決賽被沙治奧拉莫斯摔跌受傷的教訓,球會日常訓練外每日自行加操,「在我家中,有兩間房是擺滿不同的健身器材。我可在家中接受冷凍療法,我還有一個高壓氧艙。我一直找方法去改善身體狀況。」他的家似醫院多個住宅,直言太太向他抱怨:「我用那些器械的時間,比起陪她的多。」

刻苦鍛煉的同時,還要戒口,每日只吃健康食物,抵受垃圾食物引誘:「我每個月最多只吃薄餅一次。我其實很愛吃漢堡,但我幾乎不會去食,因為食完之後覺得好『heavy』。」練成強壯體格,加上生活作息和飲食超級自律,沙拿年過30一樣長期保持上佳狀態鮮有受傷,不無原因。

「Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah running down the wing!」不用親身到晏菲路,每場利物浦賽事球迷隔着屏幕也可清晰聽到球迷高唱沙拿之歌。(Getty Images)

沙拿近季速度表現

球季 最高時速 每場衝刺

2020/21 34.68km 19.9次

2021/22 36.64km 18.2次

2022/23 35.34km 17.5次

2023/24 34.61km 16.3次

2024/25 33.70km 18.9次



意志力強大的晏菲路之王

他的速度可能開始慢下來,不變的是依然勤力高速跑動,為自己和隊友製造機會。他長年保持穩定高水平,一再打破外界質疑,是數據反映不出來的強大心態。他拒絕服輸,不甘認命,決意成為最強球員,而他切切實實地做到。

在利物浦8年兩奪英超冠軍,近乎將不可能化為可能,高普到利物浦後首個記者會上的名句:「我們要將懷疑者變信徒」,沙拿用行動示範給大家看。「我生涯最好的時光就在利物浦,我效力8年,希望會延長至10年。我享受在這裏的生活,享受我的足球。」沙拿續約利物浦一刻,球會特別在主場為他設下王座,晏菲路之王的地位不言而喻。

沙拿:「我生涯最好的時光就在利物浦……我享受在這裏的生活,享受我的足球。」(Getty Images)

沙拿跟球迷開心慶祝利物浦再度英超封王。(路透社)

【利物浦再奪英超圖輯】