老幼傷健投入七欖盛事　馬會用運動連繫社區

中度視障的他看不清眼前事物，透過口述影像服務與健視人士投入同一場比賽；輪椅青年首度現場欣賞七欖賽事，從中國香港隊身上獲得振奮人心的共嗚與感動。一群踢波相識的「老友記」入場，仍能享受相同的運動樂趣；而來自基層家庭與少數族裔的學生，亦受七欖的團體精神所啟發，激勵他們發奮向上。



2025年「香港國際七人欖球賽」上月底首度於啟德體育園主場館舉行，香港賽馬會連續第四屆作為官方社區合作夥伴，透過「賽馬會社區七人欖球計劃」讓不同年齡層、能力和背景的人士都能體驗七欖的速度與熱情，他們還參與場外七欖球迷村各項活動，全方位感受這項世界級盛事。



攝影：黃寶瑩



主場館外的七欖球迷村，舞台上載歌載舞，10歲小五生陳瀚霖（Mares）配合音樂節奏，於虛擬騎馬機上「策騎」着。這位小伙子在遊戲中以第一名完成，從扭蛋中獲得小毛巾讓他興奮不已。

馬會社區計劃受惠者陳瀚霖在七欖球迷村體驗虛擬騎馬機。（黃寶瑩攝）

Mares活潑好動，欖球、游水、羽毛球、單車、重劍都體驗過，他在參與七欖後有另一種體會，更再度燃起對欖球的興趣。他稱：「第一次欣賞七欖比賽，現在我更明白欖球規則。我喜歡欖球跑跑跳跳的速度感，這更講求團體合作，若能與隊友配合、助攻對方達陣，會很有滿足感，所以未來想再嘗試打欖球、參與更多大型賽事。」

尼泊爾裔的馬會社區計劃受惠者Gurung Arwin（左）透過欖球結識好友，一同玩臉部彩繪。（黃寶瑩攝）

尼泊爾裔中學生Gurung Arwin（阿古）同樣樂在其中，他與好友一起於球迷村玩彩繪，在臉部畫上鮮艷的欖球圖案。年僅14歲的阿古身型高大，1.7米高的他參與馬會支持的欖球社區計劃3年，恆常訓練並代表學校及球會比賽。

他坦言，透過欖球非但可以強身健體，更能認識到來自其他球會、不同背景的新朋友，與他們有着共同話題，一起打波、食飯、聊天。

阿古參與馬會支持的欖球社區計劃，認識到來自不同背景的新朋友。（受訪者提供）

阿古更有機會現場支持最喜愛的阿根廷男欖，這支「世一」隊伍最終全勝、首度在香港七欖封王，作為球迷的他亦能分享這份喜悅。阿古表示：「最興奮是跟球星影相、拿簽名，阿根廷球員『好勁好型』，又快又『撞得』，我會繼續練習，加強體能，希望有天像他們一樣在啟德比賽，做一名職業欖球員。」

周國亮（前排右一）等一眾受惠於馬會社區計劃的長者，十分投入地欣賞七欖賽事。（黃寶瑩攝）

參與體育盛事並非年輕人專利，看台上還有70歲的關漢昌（Danny），他30年前患早期鼻咽癌，近來出現後遺症，仍積極做運動，在馬會支持的長者足球計劃認識63歲的周國亮（Stephen），齊齊在七欖為中國香港隊打氣。

第一次現場欣賞七欖的Stephen，感覺十分震撼，「就像在電視機上看溫布萊（英國著名球場），賽事充滿氣氛，參與其中很有滿足感。」

Danny早年擔任聖若翰救傷隊成員，在香港大球場的七欖比賽當更，早見證斐濟、紐西蘭等勁旅，「速度好快，好吸引」，這次再度入場，眼見場上你追我趕的球員們，讓他憶起段段往事。「年輕時踢波是搏命，但現在學懂享受。最享受是傳球給隊友，完場一起飲茶，又可以保持體能。」

馬會社區計劃受惠者關漢昌在七欖球迷村的馬會攤位內遊玩，製作專屬的漫畫照片。（黃寶瑩攝）

Stephen因英文名加上姓周，獲朋友們以「食神」稱呼，有高血壓的他認為，參與七欖等不同活動有助改善生活習慣。他現在早睡早起之餘，每天也會慢跑5公里，「這擴闊了我們的社交圈子，讓精神、體能都可持續地發展，如沒有這些活動，我的活力與認知能力或許會下降三至四成，希望大家繼續推廣長者運動。」

他又表示，透過七欖賽事認識前港隊成員姚錦成，知道對方經常真情流露、在訪問中灑淚，認為對方是自己的學習榜樣，「欖球是比較冷門的運動，運動員付出很多心血與時間，但他也能堅持下去，是很值得欣賞的事。」就如電影《食神》主角史提芬周所言，「只要有心，人人也可以是食神」；只要有心，人人也可以是運動員。

張凱童透過馬會社區計劃到訪入場觀賞七欖賽事。（黃寶瑩攝）

另一位受惠於馬會七欖社區計劃的張凱童正是最佳例子，自小患上白化病讓張凱童視力退化至只得兩成，「像相機失焦一樣朦朦地」，但他視障心不障，拒絕讓工作成為生活唯一，決心要認真學習一門技能。

張凱童自17歲接觸保齡球，2009年起已加入港隊，現是全職運動員，今年舉行的IBF世界殘疾人保齡球錦標賽中，他更於男子TPB3項目奪金。

今次七欖賽事，張凱童透過口述影像服務及觸感道具輔助了解到場館設計，又清楚場內球迷各種奇怪裝扮，「口述影像形容得很仔細，有孖寶兄弟、金剛，最記得有一班人扮麥當勞叔叔，他們拿着啤酒，很有趣。」

張凱童在口述影像服務及觸感道具輔助下，與健視人士一同投入精彩的比賽。（黃寶瑩攝）

對張凱童來說，最重要是有機會與健視人士一樣，欣賞及投入七欖這場世界級盛事，「我自己看的話，只見到有人不斷地動，但口述影像能告訴我球場內發生什麼事、球員在做什麼、他們為何會跑到那裡。對我與其他視障人士而言，是一個平等的機會，在同一場地、環境、時間下與健視人士一起享受賽事、感受刺激，彼此有共同的話題與體驗。」

馬會社區計劃受惠者呂慧翔醫生受中國香港隊表現所感動。（黃寶瑩攝）

一眾輪椅人士也在義工陪同下參與這場世界級盛事，包括香港首位輪椅醫生呂慧翔（Jennifer），她在無障礙座位首度感受到七欖迷人的魅力。Jennifer說：「想不到七欖每場比賽這麼短，但節奏緊湊刺激，現場歡呼聲，加上觀眾一直在跳舞，感覺很有活力，我被這深深吸引。」

Jennifer 16歲時因脊髓出血導致下肢癱瘓，需用輪椅代步，她受傷前曾是籃球健將，熱愛NBA球隊洛杉磯湖人，試過以控球後衛身份征戰學界賽場，難怪拍照時她能一手拿着欖球。

她皮膚下仍藏着運動員的頑強基因，目睹中國香港男欖在落後日本0：14下連追多分反勝43：21，有一種莫名的感動。「他們歷盡艱辛到達得分線，獲得全場歡呼，這是我最難忘的畫面，因為近年來很少遇見這些振奮人心的場景。我很開心有機會見證這一切，當然想繼續參與更多同類活動。」