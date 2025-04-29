羽毛球蘇迪曼盃｜港隊負中國隊兩連敗無緣出線　盧善恩獲暖心鼓勵

香港羽毛球隊在中國廈門出戰蘇迪曼盃，首戰不敵泰國後，周一（28日）挑戰中國隊，結果以0：5落敗，吞下兩連敗無緣晉級。港隊女單代表盧善恩面對陳雨菲，直落兩局吞敗，賽後獲得這名中國隊名將的暖心鼓勵。



相隔6年，香港隊再度獲得蘇迪曼盃的參賽資格，與中國﹑泰國﹑阿爾及利亞同列A組，香港隊首戰0：5不敵泰國隊，若要力保晉級希望，面對東道主中國隊一仗不容有失。首場混雙改由吳芷柔夥拍鄧俊文，加上緊接登場的女單盧善恩，雙雙直落兩局落敗，負責男單的李卓耀與石宇奇打足3局，惟以12：21﹑22：20﹑12：21告負。

染上一頭金髮的李卓耀與石宇奇激戰3局。（新華社）

香港隊落後0：3，大局已定，女雙的呂樂樂／曾曉昕直落兩局負譚寧／劉聖書，男雙的洪魁駿／呂俊瑋最後一場上陣，面對梁偉鏗／王昶打出拚勁，結果以連輸兩局18：21，力戰而敗，港隊以0：5不敵中國隊，分組賽兩戰告負，無緣晉級。

香港隊將在周三（30日）進行最後一場分組賽，與同樣兩戰全敗的阿爾及利亞碰頭。

港隊男雙洪魁駿／呂俊瑋（左）打出拚勁。（新華社）

港隊女單代表盧善恩第二場硬撼陳雨菲，以8：21及4：21落敗，不足半小時完成賽事，根據在場的中國媒體指這名港將賽後不禁掉淚，陳雨菲更上前安慰對方，「你（盧善恩）最近表現很好，進步很多。」第5次出戰蘇迪曼盃的陳雨菲，即使面對世界排名低43位的盧善恩，她賽前也做足準備，並直言因為盧發揮不佳，今仗才贏得輕鬆。

陳雨菲指盧善恩因為心急而容易有失誤，她建議先調整心態，慢慢累積信心，「狀態起伏十分正常，要先調整好自己，對自己多點信心，多想自己做得好的地方，這都是經歷，慢慢來就可以了。」

面對陳雨菲，盧善恩直落兩局落敗。（新華社）