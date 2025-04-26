紅館相隔8年再辦籃球賽　球員球迷正評多　惠龍兒：好似打國際賽

「第十五屆全國運動會籃球（男子22歲以下組）項目測試賽」一連兩日在紅磡香港體育館（紅館）上演，今日（26日）先後上演永倫對滿貫及東方對香港U22，滿貫與香港U22旗開得勝，躋身周日的決賽。繼2017年後，紅館再度舉辦籃球賽，球員及球迷對紅館不乏正評。



全運會籃球測試賽一連兩日在紅館上演。（夏家朗攝）

為了今年11月舉行的大灣區全運會，香港近期舉辦不同的測試賽，今周末在紅館進行籃球測試賽。今次測試賽免費派發門票予球迷，觀眾入場同樣需要經過安檢，場內場外不乏義工協助，規格與其他測試賽相近。

紅館向來是演唱會的熱門場地，對上一次辦籃球賽是2017年的「姚基金慈善賽」。紅館場今次選用較淺色地板，而地上是白色界線，加上場內光猛的燈光，觀眾席上看場地的界線有點困難。場內螢幕顯示球賽分數、兩軍陣容、球員得分等數據，除了紅館原本設有的4個大螢幕外，球場末段各設有螢幕，而場地內的廣播是普通話及廣東話並用。

紅館今次在傳媒安排上有改善之處，記者登記入場處設在停車場內，記者入內時遭到保安的阻撓，而場地內設有兩個攝影位置，記者一度只可在半場時換位置，其後經過協調後，記者可以隨時轉換位置。賽事在6點左右完場，記者室卻在一個半小時後關閉，這個做法不常見。

今次紅館場選用較淺色的地板，配合白色界線。（夏家朗攝）

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一眾比賽的球員對紅館讚不絕口，8年前曾經在紅館打波、效力滿貫的惠龍兒（Duncan），認為測試賽氣氛好，甚至媲美國際賽，「好難得在紅館比賽，所以大家都好享受，與修頓相比之下，紅館的製作，在音效、燈光截然不同，感覺就像出戰國際賽一樣，氣氛十分好。」Duncan指今次在配套及安排上完善，認為紅館十分適合舉辦全運籃球賽，並希望更多球迷入場。

惠龍兒相隔8年再在紅館打波。（夏家朗攝）

惠龍兒對紅館讚不絕口。（夏家朗攝）

上月在啟德體藝館出戰學界籃球精英賽的吳嘉樂，今次改披滿貫的戰衣在紅館登場，他認為紅館比啟德更優勝，「比起啟德，紅館的設施比較完整，配套也是國際級，正如觀眾席，啟德是向橫發展，不利球迷觀戰，紅館卻是向高發展，大部分球迷都可以清晰看到球賽。若然未來更多球迷入場，就會看到（紅館與其他場館的）分野，同時可以帶動現場的氣氛。」

紅館場今次以較淺色地板配上白色界線，吳嘉樂認為「有點難睇」，幸好場地燈光足夠，故此問題不大。

曾在啟德出戰的吳嘉樂，認為紅館比啟德更優勝。（趙子晉攝）

紅館甚少舉行籃球賽，穿上永倫球衣的球迷袁先生8年前亦有入場，他同時認為紅館比啟德更佳，「之前去過啟德的測試賽，座位舒適度不及紅館，加上安檢太嚴格，影響球迷入場的體驗，紅館交通亦較方便。」

袁先生表示，除了場地地板及螢幕的記分板稍為不清晰外，其他配套也是紅館較好。不過，他覺得還是傳統的修頓場館最好，「論交通、情懷、與球員交流上，一定是修頓好，畢竟與球員距離較近，對推動香港的籃球文化更有利。」他認為紅館適合辦籃球賽，視乎戲碼是否合適。