全運籃球測試賽｜港籃U22力挫職業隊東方　楊博文轟雙雙再獻入樽

男子U22籃球是香港在全運會的其中一項主場項目，今日（26日）在「第十五屆全國運動會籃球（男子22歲以下組）項目測試賽」中，港隊男子籃球U22隊與職業隊香港東方交手，一眾小將打出拼勁，與東方打成均勢，最終以80：79力克對手。

當中趁放假返港、首度披上港隊戰衣的楊博文（Ivan）轟入30分、19個籃板，成為球隊的贏波功臣。能夠代表香港披甲，在美國升學的Ivan直言「好光榮」。



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港籃U22上年12月在啟德體藝館測試賽首度登場，當時擊敗香港城市大學。相隔4個月，港籃U22再度登場，在紅磡香港體育館挑戰職業隊香港東方。港籃U22一眾小將今場不落下風，在場上不惜氣力，拼盡每一球，半場僅落後5分。換邊後戰情繼續緊湊，港籃U22一度反超前，末段多次打成平手。最後4.3秒，楊博文搶得關鍵的進攻籃板，再博得犯規，結果射入罰球奠勝，以80：79力克東方，晉身周日（27日）的決賽，與滿貫爭冠軍。

港籃U22力克香港東方。（夏家朗攝）

港籃U22力挫東方，楊博文是致勝功臣，今場轟入30分，摘下19個籃板。21歲的Ivan在2018年前往美國升學，如今俄亥俄州的Hiram College就讀體育管理四年級，今次把握復活節假期回港，即跟隨港籃U22訓練並出戰今次測試賽，首次披上港隊球衣。

「上星期回港就與（港籃）U22一起訓練，代表香港比賽對我意義非常重大，我感到非常光榮，我知道我在球隊的重要性，所以每次有機會上陣都全力爭取贏波。」

楊博文拿下30分及19個籃板。（夏家朗攝）

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Ivan知道紅館甚少舉辦籃球賽，今仗都更加努力，希望入場球迷滿意，「聽別人說上次紅館打籃球已有一段時間，所以來到紅館就要全力以赴，我十分喜歡紅館的氣氛，尤其是有球迷支持打氣的感覺，這個氛圍令我更有動力打好每一場波，我非常喜歡在紅館（打波）的感覺，甚至比美國感覺更好。」

楊博文快攻得手入樽。（夏家朗攝）

除了交出「雙雙」，場上充滿活力的楊博文，每當有機會即嘗試入樽，其中一次快攻成功入樽，在場球迷即報以歡呼聲，Ivan坦言冀以場上表現，反映自己的性格，「如果可以的話就每一球都嘗試入樽，我是個Energetic（活力十足）的人，我想在球場以表現告訴觀眾我的性格。」

完成今個周末的賽事後，楊博文將返回美國完成考試，5月中畢業後隨即返港。Ivan是東方青訓產品，早前獲得球隊獎學金，並與球隊簽下合約，完成大學後即成為東方球員，下月將代表東方出戰甲一。今仗以倒戈身份擊敗前輩，Ivan笑言希望獲得師兄們的尊重，同時自言經驗不足，仍有不少進步空間。

在場上活力十足的楊博文，希望以表現反映性格。（夏家朗攝）

面對東方打出驚喜，港籃U22教練朱加勤球員讚譽有嘉，即使經驗、體格上不及對手，卻以拼搏彌補不足，「一班後生仔面對甲一球員，難免有不足，我在賽前跟他們說，只要做好自己，不負球迷期望。就算我們體能、對抗上輸蝕，最緊要是有鬥心，不要怕輸，體能不夠就換人，我們12個球員都準備好，今仗非常搏命，以活力減低失誤，大家都不介懷各自的出場時間。」

自上年9月開始，港籃U22經過大半年的訓練，逐漸成形，互相的默契更強，朱加勤指球隊加上楊博文後，機動性更強，比起去年底的首戰進步不少。港籃U22首階段揀選38人名單，今次揀選其中12人，部分球員有傷在身，部分仍在應付文憑試，朱Sir指今次測試賽對揀人有指標性，只要球員肯爭肯打就有機會入選。

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