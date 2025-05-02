羽毛球蘇迪曼盃｜港人後代為澳洲破蛋　體力不支獲對手攙扶離場

蘇迪曼盃C組，在分組賽兩戰全敗的法國與澳洲，最後一戰已是例行公事，代表澳洲出戰女單的何羨儒（Tiffany Ho）依然激動，與達查諾娃（Anna Tatranova）力戰74分鐘，成功為澳洲隊「破蛋」。

「在大賽登場已不容易，為球隊拿下分數是意義重大。」父母同為香港人的何羨儒賽後如此說道。



澳洲的女單代表何羨儒為球隊「破蛋」。（新華社）

蘇迪曼盃C組兩戰全敗的法國及澳洲，在最後一場分組賽碰頭，第二場女單由何羨儒對法國的達查諾娃，雙方激戰三局，Tiffany以14：21先輸一局，其後連贏兩局21：18，力戰74分鐘逆轉勝，為澳洲追成1：1平手。縱然今場勝負對大局沒有影響，何羨儒還是十分激動，振臂高呼慶祝勝仗，更一度落淚。何羨儒因體力不支，一度坐在地上，對手達查諾娃上前攙扶下離場。

達查諾娃激戰下飲恨，賽後依然為對手伸出援手，何羨儒盛讚此舉動，「這個舉動非每名球手都會，對我意義重大，十分感謝她（達查諾娃）幫助我。」

達查諾娃攙扶何羨儒離場。（新華社）

27歲的何羨儒是香港人後代，雙親同為香港人，在澳洲出生的Tiffany一直以世界冠軍為目標，其後發現太難達到，她其後以參加奧運作目標，結果Tiffany在巴黎奧運圓夢，首次登上奧運舞台，在分組賽兩戰全敗。

何羨儒（右）曾出戰巴黎奧運。（資料圖片／Getty Images）

何羨儒在今場傾盡一切，每一球都拚盡全力，她的目標十分清晰，「因為我的排名不高，沒有太多機會在大賽中亮相，難得有機會在如此大的場地﹑眾多球迷觀戰下出賽，我和隊友更想好好表現自己，我不斷跟自己說：『每一分也是為了團隊』，我確實非常想贏得今場，所以賽後十分激動，這一分對我們球隊意義重大。」

何羨儒同時盛讚對手達查諾娃發揮極佳，使她在場上疲於奔命，最後Tiffany失誤較少取勝，兩人惺惺相惜，賽後更自拍留念。