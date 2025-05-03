世界女排聯賽香港站門票5.7發售　一文睇清詳情+票價+購票方法

一年一度的FIVB世界女排聯賽香港站，今年不再在紅磡香港體育館舉辦，而是由6月18日至22日﹑一連5日在啟德體育園體藝館上演，大會今日（3日）舉行記者會，公布賽程及售票安排。



中國女排今年再度來港參加世界女排聯賽。（夏家朗攝）

今年的世界女排聯賽香港站，首度在啟德體藝館上演，由6月18日至22日舉行賽事，中國﹑保加利亞﹑意大利﹑泰國﹑日本及捷克將來港參賽。被受矚目的中國女排將在香港站4度登場，先後對捷克﹑保加利亞﹑日本及「世一」意大利，中國女排所有賽事都安排在晚上壓軸出賽。

票價方面，由200元至1800元不等，門票將在下周三（7日）在快達票公開發售。

世界女排聯賽香港站



地點：啟德體育園體藝館

日期：2025年6月18至22日

票價：200港元至1800港元不等

售票平台：快達票，5月7日公開發售

參賽球隊：中國﹑保加利亞﹑意大利﹑泰國﹑日本﹑捷克



世界女排聯賽香港站賽程



6月18日（星期三）

下午1:30 保加利亞 對 意大利

下午5:00 泰國 對 日本

晚上8:30 捷克 對 中國



6月19日（星期四）

下午5:00 泰國 對 意大利

晚上8:30 保加利亞 對 中國



6月20日（星期五）

下午5:00 保加利亞 對 捷克

晚上8:30 日本 對 意大利



6月21日（星期六）

下午4:30 捷克 對 泰國

晚上8:00 日本 對 中國



6月22日（星期日）

下午1:00 保加利亞 對 泰國

下午4:30 捷克 對 日本

晚上8:00 中國 對 意大利

