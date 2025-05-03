世界女排聯賽香港站門票5.7發售 一文睇清詳情+票價+購票方法
撰文：趙子晉
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一年一度的FIVB世界女排聯賽香港站，今年不再在紅磡香港體育館舉辦，而是由6月18日至22日﹑一連5日在啟德體育園體藝館上演，大會今日（3日）舉行記者會，公布賽程及售票安排。
今年的世界女排聯賽香港站，首度在啟德體藝館上演，由6月18日至22日舉行賽事，中國﹑保加利亞﹑意大利﹑泰國﹑日本及捷克將來港參賽。被受矚目的中國女排將在香港站4度登場，先後對捷克﹑保加利亞﹑日本及「世一」意大利，中國女排所有賽事都安排在晚上壓軸出賽。
票價方面，由200元至1800元不等，門票將在下周三（7日）在快達票公開發售。
世界女排聯賽香港站
地點：啟德體育園體藝館
日期：2025年6月18至22日
票價：200港元至1800港元不等
售票平台：快達票，5月7日公開發售
參賽球隊：中國﹑保加利亞﹑意大利﹑泰國﹑日本﹑捷克
世界女排聯賽香港站賽程
6月18日（星期三）
下午1:30 保加利亞 對 意大利
下午5:00 泰國 對 日本
晚上8:30 捷克 對 中國
6月19日（星期四）
下午5:00 泰國 對 意大利
晚上8:30 保加利亞 對 中國
6月20日（星期五）
下午5:00 保加利亞 對 捷克
晚上8:30 日本 對 意大利
6月21日（星期六）
下午4:30 捷克 對 泰國
晚上8:00 日本 對 中國
6月22日（星期日）
下午1:00 保加利亞 對 泰國
下午4:30 捷克 對 日本
晚上8:00 中國 對 意大利
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