桌球世錦賽︱馬克威廉斯施「落西」絕技 趙心童強力打爛球袋
撰文：袁志浩
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世界桌球錦標賽來到四強階段，兩場準決賽均是強強對壘。世界第一的卓林普面對「黃金左手」馬克威廉斯，後者兩度精彩入袋；至於中國球手趙心童對奧蘇利雲，則刺激到連球袋也打爛。
卓林普與威廉斯首局已鬥得燦爛，威廉斯在領先77：4下打失紅波，雖然枱面尚餘最多67分（5紅波及顏色波），但卓林普沒有放棄，他擊入4個紅波後開始set士碌架（snooker），結果令威廉斯兩度罰4分，重燃拿下這局的希望。
尾段卓林普把白波放在球枱左下方近枱邊，紅波則剛好在另一端，卻被威廉斯成功拆解，他準備地用白波擊中紅波一側，令它彈向右方枱邊，再反彈慢慢流入左下方尾袋，終先拔頭籌。
↓↓↓↓↓卓林普對威廉斯首局，遠枱紅波反彈入袋一幕在9分32秒開始：↓↓↓↓↓
之後兩人一直咬緊，局數打成3：3，第7局戰至尾段打顏色波時仍爭持不下。當中威廉斯打綠波時，白波明顯被啡波阻擋，但威廉斯視它如無物，直接「落西」將白波繞過啡波，以微彎的路徑順利擊入綠波。
可是這局最終仍被卓林普取得，他第8局更打出今季第105次一棒過百，繼續把紀錄推高，暫以局數5：3領先這場33局17勝制的準決賽。
至於另一場四強由中國球手趙心童對「火箭」奧蘇利雲，兩人暫時局數打和4：4，在第8局卻發生有趣一幕。
當時趙心童正在「清枱」，已數次把紅波與黑波打入右下方球袋，當他擊入最後一個紅波後再打入黑波時，右下方球袋卻疑承受不住重量掉下令紅波倒地四散，直播畫面拍得球袋在半空中「吊吊揈」，讓在場觀眾起哄大笑。
↓↓↓↓趙心童對奧蘇利雲，打爛球袋一幕在10分43秒開始：↓↓↓↓↓
然而球證認為該局比賽即將完結，所以無需急修球袋，結果趙心童如常比賽，更一度幫手執起落在地上的紅波。他最後擊入粉紅波與黑波時，兩個波都是直接落地，是名副其實的「擲地有聲」。
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