桌球世錦賽︱斯佳輝斷送四強席位　奧蘇利雲自評生涯最差仍晉級

世界桌球錦標賽已決出今屆所有四強球手，「火箭」奧蘇利雲在半準決賽把握中國球手斯佳輝多次犯錯晉級。他賽後認為自己處於生涯最差狀態，贏波只因有運。



年僅22歲的中國球手斯佳輝面對49歲的「火箭」奧蘇利雲，全場多次在無壓力下犯錯，斷送局分。他在局數4：8落後時，第13局領先奧蘇利雲59：16，只需打入枱面剩下唯一紅波，即可贏得該局。

然而斯佳輝擊球用力過度，令紅波於袋口反彈而出。「火箭」之後防守以「士碌架」令斯佳輝兩度罰分，再清枱「偷走」這局。

斯佳輝多次在無壓力下犯錯。（Getty Images）

斯佳輝隨後追至局數落後9：11，第21局本有機會再取分，但領先54：29時留下遠枱紅波機會，奧蘇利雲順利擊手，以一棒36度反勝；第22局劇情相似，斯佳輝在領先43：0時打失啡波，令奧蘇利雲以一棒74度後上，終以局數13：9勝出，第14次晉身世錦賽四強。

奧蘇利雲賽後稱自己贏波像「甩難（get off the hook）」，他認為斯佳輝在比賽中後段打得愈來愈好，卻往往無法取得局分，「他有點欠運，也缺了點經驗，可能兩年後的他會在同樣情況下獲勝。」

奧蘇認為自己勝在有運。（Getty Images）

雖然「火箭」取勝，但對過程並不感到滿意，「我打得很嚇人（awful），拿棒的感覺也一樣，這也許是我生涯最差的時候，因為我不能再差了。我只能靠對手（犯錯）而贏，這感覺很差。」

奧蘇指自己正處於生涯最差狀態。（Getty Images）

奧蘇利雲四強會迎戰另一中國球手趙心童。另一戰線，卓林普打出單季第104次一棒破百，創下紀錄兼晉級，對手是與希堅斯打足25局後險勝的馬克威廉斯。

奧蘇利雲認為自己在眾人中最失色，「我可能是今屆賽事中打得最差的一個人，你看看其他球手，我的水平很難贏下去。但我仍會嘗試，看看能否做點什麼。」

對於趙心童，「火箭」也自有一番評價，「他是位很好的球手，擁有天份與潛質，之後定會愈來愈強。可是要贏得世錦賽，天賦是不足夠的，還要有鐵一般的堅持與韌力（steeliness），因為你要在最強的人面前突圍而出。」