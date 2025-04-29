桌球世錦賽｜丁俊暉轟生涯最高度數後慘敗 8強剩兩中國球手
撰文：普利森
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今年世界桌球錦標賽一共6名球手晉身16強，當中只得斯佳輝與趙心童突圍而出，而「大師兄」丁俊暉面對比利時的比素（Luca Brecel），連輸11局下以4：13落敗，無緣8強。
今年的世界桌球錦標賽，共有10名中國球手打入正賽圈，當中6人躋身16強，創下史上新高，中國桌球的老大哥丁俊暉亦是其中之一，與比利時的比素爭晉級。「小丁」首局轟出一記141度，創下世錦賽生涯一棒最高度數，惟局勢隨即扭轉，其後大部分時間都是坐在椅子上。
比素先回敬一棒121度，愈戰愈勇，一口氣連贏11局，當中9局「起Break」，領先11：1。丁俊暉第13局成功「止血」，比素隨後再以一棒63度再取一局，在25局13勝的賽制下，與晉級只差一局。
陷入出局邊緣的丁俊暉奮力掙扎，接連交出兩棒「Century Break」，勉強將賽事帶進第三階段。中國球迷期望小丁絕地反擊，惟這劇本未有發生，第三階段只打一局，比素以一棒76度終結賽事，結果丁俊暉以4：13大敗出局。丁俊暉以9局之差落敗，是他職業生涯世錦賽吞下的最大敗仗，亦是連續7年無緣8強。
桌球世錦賽的「中國軍團」，隨肖國棟﹑龐俊旭分別不敵「75三傑」的希堅斯及奧蘇利雲，雷佩凡遭同鄉趙心童淘汰後，只餘下兩將。力挫英格蘭球手禾拿史頓（Ben Woollaston）的斯佳輝，將硬撼奧蘇利雲；趙心童則與韋基連（Chris Wakelin）爭晉級。
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