賽車︱英國超級電單車賽多車相撞11人倒地　兩車手傷重死亡一重傷

英國次級別超級電單車賽（British Supersport）周一上演的錦標賽發生多車連環相撞意外，11位車手倒地，其中兩名車手搶救後傷重不治。



英國次級別超級電單車賽（British Supersport）發生多車連環相撞意外，11位車手倒地。（Ｘ）

英國柴郡Oulton Park賽車場當地時間周一下午舉行一系列的超級電單車賽事，次級別的Supersport項目在比賽剛開始便出事，賽事首圈當群車轉出第一個彎位多車連環相撞，11個車手倒地，其中一部戰車更着火焚燒。

大會即時出示黑旗煞停賽事，醫護人員到場搶救。由於事故極度嚴重以及醫療隊團持續為傷者急救，該項錦標賽最終取消。

意外後，醫護人員入場為受傷車手急救。（Ｘ）

意外導致兩名車手身亡。86號車手Owen Jenner只得21歲，大會公布他最初在場邊接受治理，繼而被送往賽車場內的醫療中心搶救，終因頭部重創身亡；28號車手Shane Richardson同樣先在場邊接受治理及在賽車場內的醫療中心持續搶救，他因嚴重胸部傷患繼而被轉送往Royal Stoke University Hospital，並在送院途中離世，終年29歲。

Shane Richardson來自新西蘭，是兩個孩子的爸爸，他常常跟一對子女在玩具電單車上玩耍，並帶他們到賽車場觀戰。他為Astro-JJR Hippo Suzuki車隊出戰，Owen Jenner則隸屬Rapid Honda車隊。

賽事總監Stuart Higgs形容今次意外「嚴重及災難性」，主辦賽事的Motorsport Vision Racing（MSVR）在聲明中稱，47歲車手Tom Tunstall亦嚴重受傷，MSVR及當地賽車管理局「正全面調查今次意外」。

另外5位車手Carl Harris, Max Morgan, Cameron Hall, Freddie Barnes及Morgan McLaren-Wood均受輕傷，意外中餘下3位車手Lewis Jones, Corey Tinker和George Edwards則未受傷。

柴郡警方亦發聲明表示，正調查今次意外事故。 今個周末在柴群上演的賽事，象徵2025英國超級電單車賽季的開始。英國超級電單車系列賽各個級別分別在10個周末進行30場賽事（每周3場），錦標賽一共分為Superbike、Supersport和Superstock 600 3個級別，每個級別在不同比賽日作賽，車手可參加超過一個級別。