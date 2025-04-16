MotoGP｜新任世界冠軍禍不單行　復出首站再遇意外斷11條肋骨

MotoGP（世界電單車錦標賽）應屆世界冠軍馬田（Jorge Martin），似乎被「冠軍魔咒」所困，開季前訓練炒車觸傷左手，錯過頭3站後在卡塔爾復出。這名27歲的西班牙車手再度出意外，入彎時炒車更被尾隨的戰車撞中，馬田的11條肋骨被撞斷，他透過社交網站發文報平安。



馬田在2024年首度贏得MotoGP世界冠軍。（Getty Images）

27歲的馬田（Jorge Martin）上年首膺MotoGP頂級別的世界冠軍，這名西班牙車手轉投Aprilla車隊，惟他的衛冕之旅未開始已有阻滯。馬田在馬來西亞的季前操練時炒車，手腳多處骨折，無緣在泰國的揭幕戰。馬田早前出席記者會談及該次意外，他擔心自己未能再返回賽場。

馬田季前操練受傷，錯過今季頭3站。（路透社）

馬田在卡塔爾站復出。（路透社）

「當我出彎不知道經過什麼，我被拋出車外，我的手腳多處骨折，我手部多次受傷都未感覺如此嚴重，當我完成手術後，我的左手兩星期無法移動，需要以右手扶着左手。我真的擔心自己無法回歸賽場，左手的狀況真的很差。」幸好經過2﹑3星期的康復，馬田看到復出的曙光，並決定在卡塔爾站復出。

馬田如願卡塔爾站登場，是今季的首戰，傷癒復出的馬田戰至第14圈，不幸事情再度找上身。馬田入彎時失控炒車，尾隨的意大利車手迪治安東尼奧（Fabio di Giannantonio ）收掣不及，撞中馬田的背部，幸好有安全氣袋保護，否則後果不堪設想。馬田滑出賽道範圍，雙手按在地上，馬田隨即被送往醫院治理。

馬田身上有11條肋骨骨折，同時出現稱為「爆肺」的氣胸狀況，而且需要插入引流管排出體內的液體，至少4至7日才可移除。根據賽車網站Motosport.com的消息，雖然馬田希望返回老家西班牙養傷，但現時狀況不允許他坐飛機，至少兩星期後再來評估，或需要更長時間。為不少MotoGP治療的醫生指，馬田今次的重創，至少要休息3個月才可回歸。

馬田現時臥在病床，他透過社交網站發文上載兩張自拍照，展露插滿身上的喉管，並表示：「有可能傷得更嚴重，感謝上主。」包括馬昆斯等車手們紛紛留言，為馬田打氣。

馬田上載自拍照報平安。（Instagram截圖）