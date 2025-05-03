跑步人誌．呂思𣽊2︱ 被跑步耽誤的藝術家　因《小王子》改變一生

呂思𣽊（Halu）的生命與跑步和運動緊緊相連，其實他更愛文字，遺憾18歲前沒有好好努力讀書，那一年，「有人送我一本《小王子》（Le Petit Prince），改變了我一生」。



從外型到言行思想，Halu都似是個藝術家多過運動員，「我是個完美主義的藝術家，凡事追求極致，而身體就係我嘅藝術品。」



（跑步人誌．呂思𣽊︱系列之二）

攝影（部分）：鄭子峰



呂思𣽊（Halu）全情投入運動多年，卻自言更熱愛文字。（鄭子峰攝）

與眾不同的勇氣

中距離跑手呂思𣽊，堅持走一條或許更難行的路，就算年過30仍繼續在中跑賽場與一班「後生仔」鬥速度，毅然踏上自資運動員之路，儲夠旅費便到日本或外地訓練和比賽，一份特立獨行的勇氣，與他心愛的一本《小王子》一脈相連。

三十而立，尤其活在華人社會，男生大都以事業行先，Halu是個斜棟族，跑步教練、YouTuber、攝影師……賺來的收入支持他去做自資運動員。在同齡朋友眼中，他是個永遠長不大的小飛俠，中跑夥伴年齡最接近的已經是陳偉聰（Wesley），較他小8歲。

Halu說《小王子》這本書改變他一生。（鄭子峰攝）

影響一生的《小王子》

與眾不同需要莫大勇氣，一開始他也曾嘗試跟大隊，「試過返工，在 Digital Marketing（ 網上推廣）公司上班，那是我最抑鬱的日子，Office工真係唔得。」他自言不擅長同人溝通，幸好家人沒有給予壓力，陪伴他走過每一步，「自己有畀自己壓力，但漸漸睇化咗，接受我同人哋唔同，要做自己的工作。」

「好多人睇唔明《小王子》，書中內容同我的生命哲學一樣，Love is pain（愛就是痛苦）」，一提書本與文學，Halu較談跑步更加眉飛色舞，「跟小王子一齊行，我要活出來，不要成為齒輪，努力目標背後要有意義。」

大自然的風光與寧靜，讓Halu愛上登山運動。（受訪者提供）

「為自己交代，不停突破」

中距離跑步競爭激烈，自資運動員之路不好走，他一直找辦法求存，「自己做到嘅嘢唔好求人，無諗入體院，唔好靠人」，上網報讀美國田徑教練課程，考獲牌照，到學校教小朋友跑步，教人登山，儲夠旅費就到外地集訓和比賽，「只需為自己交代，不停突破」。

Halu到尼泊爾行山被美景迷住，對登山大感興趣，研究之下卻發現傳統的喜馬拉雅式攀登由雪巴人腳夫幫助揹氧氣樽，「身為運動員多年，我對公平很執着」，並因而愛上玩法原始的登山項目Alpine Climbing（阿爾卑斯式攀登）。

肝膽相照的登山夥伴

Alpine Climbing登山者一切要靠自己，沒有外力幫忙，在香港是個非常冷門的項目。他亦因此認識一班來自各行各業的好朋友，當中有醫生也有律師，「在山上大家都是平等的」，沒有社會地位高低之分，山上彼此依靠互訴心事建立深厚情誼，每當他遇上困難或有心事，山友都會循循善誘給予意見，「他們是我最好的朋友」。

Halu回歸跑步，已暫別登山一段時間，不過他說將來一定會再次登山，並以位於法國阿爾卑斯山的德魯峰（Aiguille du Dru）為目標，「我最好的朋友在嘗試攀登一條新路線時意外離世，他曾跟我說過德魯峰好靚，因此我想去那裏，去他到過的地方，記住他的笑容。」

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（跑步人誌．呂思𣽊︱系列之二）