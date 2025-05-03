跑步人誌．呂思𣽊1︱完美主義者不斷求進　打破中距離30+「大限」

30歲，是現代人為自己或他人放進不同前設的分水嶺，以運動員為例，公認是開始走下坡的年紀，針對中距離跑手而言，甚至彷彿是個「大限」——兩大「跑神」基比沙拉斯（Haile Gebrselassie）和傑祖基（Eliud Kipchoge）剛好都是在30歲那年告別中跑，初戰馬拉松；比基利（Kenenisa Bekele）和法拉（Mo Farah）兩大高手的初馬，不約而同都在31歲。



1990年出生的香港跑手呂思𣽊（Halu），早已超過而立之年，卻堅持在中距離力拚，身體力行打破「30歲後跑中距離無法再進步」的迷思，「近20場比賽，我只有2至3場無PB（個人最佳時間），但那幾場也是平PB或很接近。」



（跑步人誌．呂思𣽊︱系列之一）

攝影（部分）：鄭子峰



呂思𣽊（Halu）早已超過而立之年，仍堅持在中距離徑賽力拚。（鄭子峰攝）

從拯溺到跑步 兩項運動披港隊戰衣

Halu的運動員生涯從來不是一條直線，「小學的時候討厭做運動，中學被爸爸捉去游水，都游得幾慢」，但又想代表香港，於是中三、四轉玩拯溺。他一步步實現夢想，代表香港5、6年時間，圓夢之際已接近夢醒時份——那些年來都是在支援有限下自行找辦法令自己變強，每早6時夥拍一位隊友練習，由本地前列到挑戰世界，他以世錦賽前16名為目標，可惜距離晉級的排名只差一位。

對體制種種不滿與沮喪，長年累積下來讓他心灰意冷，盡力過後毅然離開，「在巔峰的時候高峰引退」。有心栽花花不香，無心插柳柳成蔭，拯溺的路愈行愈窄，跑步的大門不覺間已開啟，2012年代表浸會大學出戰田徑大專賽，主項800米，「順便跑埋400，49.4秒，唔小心入咗香港頭10」。那年獲香港排名第5，入選接力隊，在第二項運動披上港隊戰衣，以田徑代表身份香港出外比賽。

大自然的風光與寧靜，讓Halu愛上登山運動。（受訪者提供）

浮浮沉沉再轉項 鏡頭下愛上雪山

Halu的跑步生涯有個相當高的起點，苦練近兩年，偏偏距離大賽這麼近、那麼遠，「2014亞運，只差0.0幾秒，第5名無得去」。「當時24、5歲，好失望，找不到目標，找不到方法」，決心求進，無奈苦無門路，他坦言，當時就算繼續練習，實際只是在「浮浮沉沉」，「在Track（徑賽）看不到方向，又無甚改變，只是浪費自己」，決定大學畢業後便不再跑。

他在大學期間愛上攝影，參加比賽獲得風景組冠軍，一次到尼泊爾行山，影相時為壯麗景色着迷，回港後開始鑽研登山，比較各項攀山運動後踏上*Alpine Climbing（阿爾卑斯式攀登）之旅。「游水或跑步都要同人哋鬥，在山上回歸自己，不用同人類競爭。」

註：*Alpine Climbing（阿爾卑斯式攀登）是一種登山方式，登山者以自給自足的方式，即自己攜帶裝備、物資去攀登中高海拔山峰，不用像喜馬拉雅式攀登（Mountaineering）那樣，由當地雪巴人腳夫幫助引路或攜帶裝備。



Halu在疫情下再次投入跑步。（鄭子峰攝）

重新踏上跑步之旅

Halu坦言「我太在乎成敗得失」，長年在競技運動中競爭，身心極疲累，愛上登山不無原因：「山入面可能整天也見不到其他人，好開心，好自我」，曾到法國盡情登山兩個月，那份舒服悠然自在讓登山輕易成為他的最愛。

Alpine Climbing動輒在山上16、17小時，對運動員的帶氧能力要求很高，於是Halu會以跑步來練習，重投中跑帶點為勢所迫，「疫情無得爬山，本身教開跑步又因疫情無得教」，遂開始「跑吓長跑」，投入劉德龍教練師門，他身體肌肉量大，馬拉松成績不會太出色，劉教練認為他的體格還是最適合中距離的800、1500米。

Halu身體力行，證明30歲後中距離成績仍能進步。（鄭子峰攝）

身體力行打破「跑界謬誤」

30+仍在跑中距離，真的可以嗎？

衝刺速度隨年齡增長減慢，在跑界被奉為鐵一般事實，他直指「30歲後在中距離不能進步」是謬誤，「係咪無得進步，又唔係嘅」，Halu認為，「睇吓肯唔肯努力，搵對方法就可以」。

「可能進步會慢一點，需要付出的努力更大」。近年光芒四射的挪威名將積及英格布利臣（Jakob Ingebrigtsen），他那套里數高、強度大的「挪威訓練法」獲不少中跑人轉用，Halu亦為其中一員，並持續跟教練討論和研究。

2023年他經歷人生最差賽季，「800米跑2分正，好耐未試過咁慢」，年紀漸長，訓練量大，加上還要上班工作，無法兼顧下那年6月毅然辭職，他的說法是「為自己跑步生涯負返一次責任」。Halu夏季遠赴波蘭訓練，繼而在冬季到日本集訓和到東海大學比賽。

Halu（中）為求進步到日本訓練和比賽。（受訪者提供）

32歲那年800米再PB 「原來我真係得」

「2023、24年目標1500米跑3分59秒，那一季最佳時間是4分00.33秒」，他內心交戰：「繼唔繼續？條氣唔順！」不夠資金再到海外集訓，替代方法就是在跑步機訓練，而跟隨「挪威訓練法」數年下來亦漸見成果，陪伴一個年輕10年的隊友練跑，以「伴讀書僮」心態下32歲那年在800米寫下1分56.28秒PB並在香港排名第4，他才驚覺：「原來我真係得」。

吸收昔日的經驗，今次他決意不再胡思亂想，「毋須諗咁多，無宏大理想，盡量每場尋求突破」，以年來計算的累積，定下一個又一個小目標，一步一步來，就會達成大目標，「近20場比賽，我只有2至3場無PB（個人最佳時間），但那幾場也是平PB或很接近」，他不關心名次，只為突破自己，身體力行證明年逾30的中距離跑手一樣可以持續進步。

+ 2

限制，從來都是人類自行加諸身上，Halu向大家示範，只要有足夠決心，便有機會打破界限。為追求進步付出所有，大概已無遺憾，今年4月他再赴日本訓練和比賽，Halu說那會是他跑步生涯的最後一次。

（跑步人誌．呂思𣽊︱系列之一）

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