跑步人誌．呂思𣽊3︱跑界趨之若鶩的挪威訓練法　進程慢如老火湯

挪威年輕跑手積及英格布利臣（Jakob Ingebrigtsen）先後在兩屆奧運獲得中長距離跑金牌，近年屢創佳績，他跟隨的一套「挪威訓練法」隨之愈來愈受歡迎，不少中長跑好手都轉用，香港跑手呂思𣽊（Halu）也是其中一員。



Halu非常喜歡英格布利臣，不止用上對方的一套訓練方法，甚至遠赴外地「追星」，入場觀看歐洲錦標賽、世界錦標賽和鑽石田徑聯賽，欣賞對方英姿。



（跑步人誌．呂思𣽊︱系列之三）

攝影（部分）：鄭子峰



呂思𣽊（Halu）非常欣賞挪威中長跑名將積及英格布利臣。（鄭子峰攝）

跑界趨之若鶩的「挪威訓練法」

Halu介紹，「挪威訓練法」里數高、強度大，「一周10課，訓練時間長，而且當中有5課interval（間歇跑），基數好大，在香港能承受到這種高壓訓練的人不多。」。

「挪威訓練法」最初是1998年挪威田徑總會與當地奧委會用來監察當地頂級跑手的計劃，持續量度選手的乳酸水平來監測進度。眾所周知，英格布利臣一門三傑，積及和兩位兄長菲臘（Filip）和軒歷（Henrik）都是歐洲冠軍，三人從小受爸爸兼教練Gjert嚴格指導，Gjert持續研究和改良「挪威訓練法」，菲臘和軒歷成為「白老鼠」，年紀最小的積及避過兩個哥哥當年所走冤枉路，成績也最好。

24歲的積及英格布利臣連續兩屆奧運奪金，也令「挪威訓練法」名揚世界。（Getty Images）

進程緩慢如煲老火湯

這套訓練方法目前仍在持續整合當中，Halu會看很多相關資訊與教練劉德龍討論，互相分享和學習。想跟隨這套方法訓練，有一定門欖，首先就是要買一部手提乳酸測試機，為量度練習進度以及準確知道訓練有無過量，每次訓練都要測試乳酸水平，每張試紙盛惠20港元。

一周10課，每次要用一張試紙，成本要200元，一個月下來便是800元。

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Halu解釋為何每次訓練都要量度乳酸，「訓練過量就會受傷，表現也會下跌」，這套訓練法透過刺激有氧而進步，一旦身體疲勞便會超越負荷，因此必須準確知道訓練強度是否身體能夠承受。

他形容，這套訓練方法「過程好慢，好似煲老火湯」，從乳酸水平確保訓練不會過量，每年里數須提升10%，而且要以年來計算才可看到進步，甚至要花上更長時間。耐性為他帶來回報，2023年經歷一個災難賽季，不過由2024年到今年表現回復強勢，「20場比賽只得2至3場沒有PB（個人最佳時間）」。

呂思𣽊（Halu）期待9月到日本觀看偶像英格布利臣出戰世錦賽。（鄭子峰攝）

為「追星」到世界各地觀戰

Halu說積及英格布利臣「很自我，自大，覺得自己最勁」，張揚性格令很多運動員都不喜歡他，但Halu非常欣賞對方，甚至為「追星」曾遠赴各地。

「歐錦賽、世錦賽、鑽石聯賽都去過，曾經試過一條友自己在個位度大叫，坐在隔離的美國人卻好靜」，讓他有點尷尬。今年世界田徑錦標賽9月在東京國立競技場上演，他已期待再次到現場一睹偶像風采。

（跑步人誌．呂思𣽊︱系列之三——完）