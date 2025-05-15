曼聯戰績低迷阿莫林無意離隊　若歐霸失冠：球迷將失去耐性

曼聯與熱刺下周中歐霸盃決賽爭標，力爭來季的歐聯席位。必定創下英超年代最低分的紅魔鬼，主帥阿莫林認為自己需要為戰績低迷負責任，但並無半點離職的念頭。



踏入2025年，曼聯僅在英超贏得4場，其中3隊是降班的李斯特城﹑修咸頓及葉士域治，而紅魔鬼對上一場的聯賽勝仗，已經是兩個月前。聯賽戰績低迷，曼聯徘徊於中下游，英超餘下最後兩輪，曼聯以39分排第16位，篤定創下英超年代球會的最低分紀錄。

縱然如此，曼聯在歐霸盃順風順水，全季未嘗一敗，走進在西班牙畢爾包舉行的決賽，距離來季的歐聯資格只差一場勝仗。

曼聯若歐霸奪冠只有BBQ慶功 阿莫林請後勤團隊帶親友睇決賽

英超餘下最後兩輪，曼聯僅得39分，創下英超年代最差的戰績。（路透社）

曼聯上輪聯賽0：2不敵韋斯咸，主帥阿莫林表示若然球隊來季未能挽救劣績，他的帥位有機會不保。阿莫林出席歐霸決賽記者會時重申，自己無意離開曼聯，「當我來到奧脫福的第一天，大家都知道球隊的標準，而今季在英超的戰績顯然未達標，我當然責無旁貸。我明白球隊的問題所在，亦有清晰的解決方法，僅此而已，我沒有離開的想法。」阿莫林強調，曼聯需要改善戰績，否則高層將有動作，在現實的足球世界是正常的事。

曼聯主帥阿莫林直言，若歐霸失冠，球隊來季將受到更多壓力。（路透社）

即使曼聯經歷飄忽的一季，留守中下游依然有望爭取來季的歐聯席位，阿莫林坦言獎盃是十分重要，背後仍有不少隱憂，「（如果決賽落敗）就似浪費時間，對球隊當然不是好事，來季球迷與傳媒對我們的耐性將達致臨界點。經過今季，毫無疑問我們需要更完整的陣容，尤其在歐洲賽及英超中爭勝，我們仍需要時間調整，但若沒有獎盃又難以向球迷們交代。」

曼聯由拉傑夫接掌後，削減資源不斷，難得曼聯打入歐霸決賽，但一眾工作人員的家屬需要自行購票入場。有見及此，阿莫林決定自掏腰包，資助30位更衣室後勤職員帶家人前往觀賽，阿莫林表示，球隊今季經歷艱難的時刻，流失不少工作人員，而球員們與他有相同的想法，「這決定不會影響我的人生」。