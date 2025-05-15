網球突尼西亞挑戰賽︱黃澤林頂住壓力勇戰兩小時　兩連勝殺入八強

香港球手黃澤林（Coleman Wong）正出戰突尼西亞挑戰賽，這位賽事4號種子力戰兩小時下打入八強。



香港球手黃澤林上月底在馬德里大師賽首圈出局，他之後轉戰捷克奧斯特拉瓦挑戰賽亦在32強止步，這位世界排名174的港將今周參與突尼西亞挑戰賽，被列為4號種子，首輪輕鬆以6：2、6：2直落兩盤擊敗墨西哥球手Rodrigo Pacheco Mendez。

黃澤林（Coleman Wong）正出戰突尼斯挑戰賽。（Getty Images）

黃澤林昨在16強遇上世界排名214位的玻利維亞代表Hugo Dellien，黃澤林首盤一度落後3：5，但他之後兩度破發連追4局，以7：5拿下首盤。第二盤黃澤林雖然一度拉開局分至4：0，但竟被對手追至5：5，這位20歲球手終頂住壓力贏7：5，力戰兩小時下以盤數2：0勇闖八強，周四（15日）香港時間晚上會鬥來自俄羅斯的Ivan Gakhov，力爭準決賽席位。