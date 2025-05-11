跑步人誌．屈旨盈3︱學Crystal這樣吃　沒有戒口卻避過所有地雷

每位馬拉松選手基本上都是「時間管理大師」，屈旨盈（Crystal）也不例外，她單是工作和跑步已夠她忙，甚至忙得不用聘請經理人，因為她根本沒有多少餘閒。她曾經是「每天清晨起床晨跑再上班」的傳奇人物，但已隨着轉工而變回「凡人」——放工練跑，9點吃晚飯，唯一娛樂就是趁吃晚飯的半小時「煲韓劇」。



（跑步人誌．屈旨盈︱系列之三）

攝影：陳葦慈



屈旨盈每天日程被工作和跑步填滿，趁吃晚飯看半小時韓劇是難得的娛樂。（陳葦慈攝）

工作和跑步填滿日程

「2021年9月當小學老師開始已經無晨跑，每天要7時15至20分返到學校，如果5至6時晨跑便要4時起床」，如今已無可能。老師工作忙碌，她說會盡量快手些，下班後約6至7時開始練習，練跑2至3小時，晚上9至10時回家吃晚飯，「10時睡覺根本不可能，我要6時起床，只好迫自己12時前一定要睡。」

她在學校兼任田徑隊教練，「雖然辛苦，但看到小朋友的反應，開心又有滿足感」，Crystal不在乎學生的比賽成績，只在乎他們的態度，「做人就是要講態度，看到他們拚搏會好開心」。

屈旨盈目前也是體操裁判，不時上YouTube看比賽影片。（陳葦慈攝）

晚飯煲半小時韓劇

她的一天被工作和跑步填滿，娛樂時間就是趁在家吃晚飯的半小時煲劇，「我喜歡看韓劇，尤其是醫生劇，輕鬆少少的，愛情劇都OK」，她自言時間有限看得很慢，「我媽媽都煲劇，她是退休人士，我看一套她已經看了三套。」

Crystal亦會把握每晚拉筋的時間「碌吓電話」，順便回覆訊息，也會上YouTube睇片，然而都是實用向為主，「我現在是體操裁判，所以會看一些體操比賽，持續更新運動發展去向。」

沒有戒口卻避過所有地雷

問她關於飲食和營養心得，Crystal劈頭便說「我無戒口的」，不過——「我本身少食煎炸嘢，因為喉嚨痛便教唔到書」，工作相關合情合理，然後是：「甜嘢會食，但我不太喜歡」，加上信奉中醫一套，「中學開始已經少飲凍嘢」，承認飲食喜好「一直比較養生系」。

她不愛飲可樂，也不愛喝女士們趨之若鶩的珍珠奶茶，先一句「那些化學水」，後一句「成40蚊杯，咁貴，慳返啲錢食飯好過」，完美避過運動員飲食3大「地雷」：沒營養的「生冷嘢」，甜食以及煎炸食物，「我鍾意食澱粉質，飯麵那些全都可以。」

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馬拉松選手食澱粉質也有講究，所謂「醣原負荷法」（carbohydrate loading, 簡稱：carbo loading），「全職果時聽人講，結果試過食得太飽幾乎跑唔郁」，與其道聽途說，還不如自行感受，「現在已經摸索到自己賽前飲食。」

（跑步人誌．屈旨盈︱系列之三——完）