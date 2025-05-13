乒乓世錦賽︱黃鎮廷杜凱琹爭第四面混雙獎牌　「最好能換個顏色」

世界乒乓球錦標賽今月17至25日於卡塔爾多哈舉行，港隊派5男6女，參與男單、女單、男雙、女雙與混雙五個項目。黃鎮廷與杜凱琹這對混雙組合，有望第四度贏得獎牌。



港隊在過去五屆世錦賽單項（不計團體），只曾在混雙三度奪銅，三次均是由黃鎮廷夥拍杜凱琹，兩人今屆再度攜手參賽，自然最受注目與期待。

港隊共派5男6女運動員參與今屆世錦賽。（袁志浩攝）

總教練李靜認為，黃杜配已合作多年，打法早比對手研究得一清二楚，因此奪牌有難度，「就算贏不到也噬對手一啖。」

有傷在身的杜凱琹今屆不必兼顧女雙，好讓她專注混雙爭牌；而今屆世錦賽提早抽籤，黃杜配身為三號種子，避開了兩對中國組合，籤運算不錯，黃鎮廷稱：「我們有信心能迎難而上，第四次奪牌，最好能換個顏色。」

黃杜配曾三奪世錦賽混雙銅牌。（袁志浩攝）

黃杜配要從64強打起，首圈對世界排名第150位的新加坡組合，若順利晉級至16強，或遇上朝鮮的咸有成/邊松景，這對神秘組合在去年亞錦賽八強曾3：0擊敗黃杜配，預計是他們爭牌的第一個難關。

「他們打得像AI一樣，永遠都接到你下一板。」杜凱琹如是說。她慶幸至少有上年的影片去分析對手，準備功夫比往時更充分，「他們沒太多技巧或先進的打法，卻很紮實，令我們有很多無謂失誤。我們有戰術去應對，但現在無法透露，雖然即使說了，他們應該也不會知道。」

杜凱琹今屆只需兼戰女單及混雙。（袁志浩攝）

兩人2015年首度合作贏得世錦賽銅牌，至今剛好10年，心態更成熟之餘，也懂得如何主動溝通解決問題，「我們性格互補，能減少矛盾，可以理性地討論。」

去年巴黎奧運4強，黃杜配同樣不敵朝鮮組合，最後與獎牌只差一步，留下遺憾，杜凱琹指對兩人沒負面影響，「其實去到那一步，已算發揮得不錯，是一個成績。」黃鎮廷則表示，會繼續釋放自己，尋求轉變，在場上發揮好表現。