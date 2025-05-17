羽毛球．泰國賽｜鄧謝配28分鐘不敵中國新星 四強止步無緣再衝冠
撰文：趙子晉
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港隊羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪在泰國公開賽打入四強，與中國組合高家炫／吳夢瑩爭入決賽，面對年青的中國組合，「鄧謝配」直落兩局告負，四強止步。
羽毛球．泰國站｜鄧謝配反勝泰國組合晉4強 奪亞洲冠軍後再爭標
泰國公開賽是「鄧謝配」重組後首個巡迴賽，這對港隊混雙組合早前首度贏得亞洲錦標賽後愈戰愈勇，今站反勝主場的泰國組合殺入4強，與中國的高家炫／吳夢瑩爭入決賽。「高吳配」是中國隊的新混雙組合，20歲的高家炫夥拍22歲的吳夢瑩，二人更被稱為「新雅思組合」（鄭思維／黃雅瓊）。
鄧謝配在周六壓軸登場，與高家炫／吳夢瑩首度碰頭，這對港隊組合開局連取3分，惜其後不少失誤，先落後4：11，更一度被拉開至雙位數落後，僅9分鐘以6：21先輸一局。
鄧俊文／謝影雪第二局依然是下風的一方，初段分數緊咬後被拉開6：11，鄧謝配休息後力追至11：11平手，惟未能乘勢收復失地，再度被中國組合拉開差距，結果以14：21落敗，28分鐘直落兩局告負，四強止步，無緣繼亞洲錦標賽後再衝擊冠軍。
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