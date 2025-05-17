跑步人誌．羅映潮3︱與魔鬼教練一拍即合　村尾慎悅指導迎大爆發

羅映潮（Virginia）從去年底開始不同距離陸續寫下個人最佳時間（PB），馬拉松更跑進2小時40分大關，成為香港歷來第4位女將及現役第2人達到這門欖，今個賽季大爆發，跟去年5月開始成為香港體育學院（體院）運動員，繼而在同年9月跟隨日籍教練村尾慎悅訓練不無關係。

人稱「魔鬼教練」的村尾慎悅以嚴格見稱，Virginia卻跟他一拍即合，在對方指導下持續進步，道出村尾教練嚴肅背後間中流露溫情，為她更添自信。

（跑步人誌．羅映潮︱系列之三）

攝影：陳葦慈（部分）



羅映潮到日本參加山陽女子道路賽，教練村尾慎悅亦陪伴在側。（IG@virginialyc）

來自日本的世界冠軍教頭村尾慎悅，魔鬼定天使？

村尾慎悅曾隨日本跑界殿堂級長跑教練中村清身邊學藝多年，1985年中村清因意外逝世，村尾慎悅接手繼續執教肯雅選手Douglas Wakiihuri，協助對方成為馬拉松世界冠軍，並在1988漢城奧運摘下銀牌，亦曾擔任日本國家隊長跑主教練，不過最為香港跑界熟悉，當然是成為姚潔貞的教練，帶領她出戰2016年里約熱內盧奧運。

他從2013年來港，至今12年來指導過不少本地頂級跑手，潔貞眼中的「天使教練」，在旁人看來卻是「魔鬼」，皆因他要求極高又嚴格，甚至顯得冷酷無情。事實是否真的如此？

羅映潮在村尾教練指導下目標清晰，只需專注做好自己。（陳葦慈攝）

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教練指導下目標清晰 只需專注做好自己

Virginia在2022年5月當上全職運動員起，一直心急求進，由訓練到比賽難免「想多咗」，加上同時要攻讀碩士學位和執教跑步班，「過於繁忙下好難只為一場比賽定下目標，有好多second thoughts，唔夠信心，比賽經驗亦唔多。」她常常會感到緊張，腦中不停想着：「點先可以代表香港參加大賽？」

「入體院後，心態定咗，無咁心急，憂慮亦少咗」，箇中關鍵正是，「在村尾教練指導下清晰好多」，Virginia自言對國際水平和遊戲規則不太清楚，往日難免為此躊躇，現在只需集中村尾教練給她的目標，至於詳細訓練內容和比賽策略則全權交予教練負責，「現在只需專注做一樣嘢，目標單一，比起之前現在專注咗，享受多咗。感覺到身體每日少少變化，體能、心態、技術每項細節少少進步，練習亦漸漸做到，無想像中咁辛苦，好有滿足感。」

羅映潮入體院前已作好心理準備，跟隨村尾教練必須放下自我。（陳葦慈攝）

被罵「日本小學生已經做到」 學懂放下自我

跟隨「魔鬼教練」麾下，當然不是如此簡單，小時候基礎沒打好，跑步動作做得未如理想，村尾教練隨時給她冷冷一句：「在日本，這些動作小學生已經做到」，她不諱言，「入體院跟日本教練，便要放低身份，放下自我，已有心理準備要tough啲」。

Virginia直言面對村尾教練「心理壓力很大」，不止是他在訓練到比賽對成績和細節的高要求，還有對方非常注重禮節，「他真的會像教小學生那樣指正我們」。

村尾教練偶然一、兩句讚賞，成為羅映潮的強心針。（陳葦慈攝）

偶然一、兩句讚賞成強心針

村尾教練不是只得大棒，適當時候會給她蘿蔔，Virginia說教練間中會突然爆一、兩句說話令她信心大增，她憶述，「有一課練速度，是1500米跟5000米的課表，我無想過跑到，達到目標連自己都估唔到。第二日他跟我說：『You have some unknown potential in you. You just not know it yet.』（你有一些內在未知潛力，只是你尚未發現）。」

聽到嚴師這樣說，「自信心多咗，相信自己多啲。」日前一次重課訓練後，村尾教練細心地問及她的身體感覺如何，Virginia說，「我不用他常常呵住我，這樣間中一兩句便已足夠。」

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比起罕有的口頭讚賞，村尾教練更慣常用行動表達對愛徒的支持，每當Virginia有比賽，從香港到日本，村尾教練都會風雨不改陪伴在側。她急於求成，反而是村尾教練叫她放慢腳步，「他跟我說進步係step by step（一步一步來）」，把生活調節好，「慢慢建立上去，身體自然會配合，go with the flow（順其自然）」，好狀態亦隨之而來。

村尾教練鞭策Virginia往精英跑手之路前行，想法跟昔日鼓勵她投入長跑訓練的爸爸截然不同。Virginia的爸爸愛做運動，昔日沒什麼娛樂，就喜歡跑馬拉松，並感染其他家族成員一起跑，「爸爸好支持我，無論讀書定跑步，他覺得盡力就OK，比上不足，比下有餘，因為永遠有人叻過你。」羅爸爸跟村尾教練一嚴一寬，一緊一鬆，都是她背後的強大後盾。

Virginia很感謝體院室友陳佩琦（左）配合她早睡早起的習慣。（田總Facebook）

多謝室友陳佩琦配合作息規律

Virginia很享受體院的規律生活，每天5時多起床，稍為拉筋準備後6時正起步訓練第一課，「那個時間在體院練習沒什麼人，好寧靜，好專注，沒有外間的噪音，平靜咗好多」。下午3時至3時半開始練第二課，與外界隔絕的好處是她晚上8時多便可以上床按摩、拉筋，為休息作準備，10時30分前必須熄燈瞓覺。注重規律作息之餘，她亦更關注營養補給方面，生怕受傷或生病把努力得來的成果前功盡廢。

她的體院室友是短跑運動員陳佩琦，Virginia很感謝對方配合她早睡早起的習慣，「佩琦明明不用早起，也願意配合我那麼早便關燈，而且就算未睡亦會保持安靜」，她意想不到的是，兩人跑步的距離不同，傾偈交流也能彼此學習，「例如跑步的時候如何運用髖關節」。從教練到室友，加上規律作息和寧靜生活，進入體院後種種細節上的進步成就Virginia今季的突破，期望在未來還陸續有來。

（跑步人誌．羅映潮︱系列之三）

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跑步人誌．羅映潮3︱與魔鬼教練一拍即合 村尾慎悅指導迎大爆發

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