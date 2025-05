跑步人誌．羅映潮3︱與魔鬼教練一拍即合　村尾慎悅指導迎大爆發

羅映潮(Virginia)從去年底開始不同距離陸續寫下個人最佳時間(PB),馬拉松更跑進2小時40分大關,成為香港歷來第4位女將及現役第2人達到這門欖,今個賽季大爆發,跟去年5月開始成為香港體育學院(體院)運動員,繼而在同年9月跟隨日籍教練村尾慎悅訓練不無關係。

人稱「魔鬼教練」的村尾慎悅以嚴格見稱,Virginia卻跟他一拍即合,在對方指導下持續進步,道出村尾教練嚴肅背後間中流露溫情,為她更添自信。

(跑步人誌.羅映潮︱系列之三)

羅映潮到日本參加山陽女子道路賽,教練村尾慎悅亦陪伴在側。(IG@virginialyc)

來自日本的世界冠軍教頭村尾慎悅,魔鬼定天使?

村尾慎悅曾隨日本跑界殿堂級長跑教練中村清身邊學藝多年,1985年中村清因意外逝世,村尾慎悅接手繼續執教肯雅選手Douglas Wakiihuri,協助對方成為馬拉松世界冠軍,並在1988漢城奧運摘下銀牌,亦曾擔任日本國家隊長跑主教練,不過最為香港跑界熟悉,當然是成為姚潔貞的教練,帶領她出戰2016年里約熱內盧奧運。

他從2013年來港,至今12年來指導過不少本地頂級跑手,潔貞眼中的「天使教練」,在旁人看來卻是「魔鬼」,皆因他要求極高又嚴格,甚至顯得冷酷無情。事實是否真的如此?

羅映潮在村尾教練指導下目標清晰,只需專注做好自己。(陳葦慈攝)

教練指導下目標清晰 只需專注做好自己

Virginia在2022年5月當上全職運動員起,一直心急求進,由訓練到比賽難免「想多咗」,加上同時要攻讀碩士學位和執教跑步班,「過於繁忙下好難只為一場比賽定下目標,有好多second thoughts,唔夠信心,比賽經驗亦唔多。」她常常會感到緊張,腦中不停想着:「點先可以代表香港參加大賽?」

「入體院後,心態定咗,無咁心急,憂慮亦少咗」,箇中關鍵正是,「在村尾教練指導下清晰好多」,Virginia自言對國際水平和遊戲規則不太清楚,往日難免為此躊躇,現在只需集中村尾教練給她的目標,至於詳細訓練內容和比賽策略則全權交予教練負責,「現在只需專注做一樣嘢,目標單一,比起之前現在專注咗,享受多咗。感覺到身體每日少少變化,體能、心態、技術每項細節少少進步,練習亦漸漸做到,無想像中咁辛苦,好有滿足感。」

羅映潮入體院前已作好心理準備,跟隨村尾教練必須放下自我。(陳葦慈攝)

被罵「日本小學生已經做到」 學懂放下自我

跟隨「魔鬼教練」麾下,當然不是如此簡單,小時候基礎沒打好,跑步動作做得未如理想,村尾教練隨時給她冷冷一句:「在日本,這些動作小學生已經做到」,她不諱言,「入體院跟日本教練,便要放低身份,放下自我,已有心理準備要tough啲」。

Virginia直言面對村尾教練「心理壓力很大」,不止是他在訓練到比賽對成績和細節的高要求,還有對方非常注重禮節,「他真的會像教小學生那樣指正我們」。

村尾教練偶然一、兩句讚賞,成為羅映潮的強心針。(陳葦慈攝)

偶然一、兩句讚賞成強心針

村尾教練不是只得大棒,適當時候會給她蘿蔔,Virginia說教練間中會突然爆一、兩句說話令她信心大增,她憶述,「有一課練速度,是1500米跟5000米的課表,我無想過跑到,達到目標連自己都估唔到。第二日他跟我說:『You have some unknown potential in you. You just not know it yet.』(你有一些內在未知潛力,只是你尚未發現)。」

聽到嚴師這樣說,「自信心多咗,相信自己多啲。」日前一次重課訓練後,村尾教練細心地問及她的身體感覺如何,Virginia說,「我不用他常常呵住我,這樣間中一兩句便已足夠。」

比起罕有的口頭讚賞,村尾教練更慣常用行動表達對愛徒的支持,每當Virginia有比賽,從香港到日本,村尾教練都會風雨不改陪伴在側。她急於求成,反而是村尾教練叫她放慢腳步,「他跟我說進步係step by step(一步一步來)」,把生活調節好,「慢慢建立上去,身體自然會配合,go with the flow(順其自然)」,好狀態亦隨之而來。

村尾教練鞭策Virginia往精英跑手之路前行,想法跟昔日鼓勵她投入長跑訓練的爸爸截然不同。Virginia的爸爸愛做運動,昔日沒什麼娛樂,就喜歡跑馬拉松,並感染其他家族成員一起跑,「爸爸好支持我,無論讀書定跑步,他覺得盡力就OK,比上不足,比下有餘,因為永遠有人叻過你。」羅爸爸跟村尾教練一嚴一寬,一緊一鬆,都是她背後的強大後盾。

Virginia很感謝體院室友陳佩琦(左)配合她早睡早起的習慣。(田總Facebook)

多謝室友陳佩琦配合作息規律

Virginia很享受體院的規律生活,每天5時多起床,稍為拉筋準備後6時正起步訓練第一課,「那個時間在體院練習沒什麼人,好寧靜,好專注,沒有外間的噪音,平靜咗好多」。下午3時至3時半開始練第二課,與外界隔絕的好處是她晚上8時多便可以上床按摩、拉筋,為休息作準備,10時30分前必須熄燈瞓覺。注重規律作息之餘,她亦更關注營養補給方面,生怕受傷或生病把努力得來的成果前功盡廢。

她的體院室友是短跑運動員陳佩琦,Virginia很感謝對方配合她早睡早起的習慣,「佩琦明明不用早起,也願意配合我那麼早便關燈,而且就算未睡亦會保持安靜」,她意想不到的是,兩人跑步的距離不同,傾偈交流也能彼此學習,「例如跑步的時候如何運用髖關節」。從教練到室友,加上規律作息和寧靜生活,進入體院後種種細節上的進步成就Virginia今季的突破,期望在未來還陸續有來。

