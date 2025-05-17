跑步人誌．羅映潮2︱香港女跑手如何跑更快？　須從心態開始改變

今個賽季狀態大勇的羅映潮（Virginia），期望衝出香港，挑戰亞洲水平，可是一攤開香港徑賽紀錄便會發現，女子跑步項目從200米起，400米，800米，1500米，3000米，5000米到10000米，已超過20年以上、甚至接近30年未被打破，而擁有6項香港紀錄、現年37歲的姚潔貞經已壟斷香港女子中長跑項目多年。

反觀同樣曾停滯不前多年的男子徑賽項目，過去一、兩年不斷打破中長距離紀錄，有潛力的新生代跑手輩出，進一步凸顯女子組缺乏競力的問題。Virginia認為那是從教練、運動員以至整個跑界各個環節都有不同問題存在，香港女跑手要跑得更快，先要由心態開始改變。

（跑步人誌．羅映潮︱系列之二）

攝影：陳葦慈



羅映潮今年出戰本地徑賽，很多時都是「一個人在比賽」。（陳葦慈攝）

「一個人在比賽」的無奈

香港女子田徑界缺乏競爭已非一時三刻，中長距離跑步項目問題尤其明顯，田總主辦的香港田徑系列賽，前列選手贏到開巷的情況相當普遍，以今年3月的田徑系列賽2女子5000米為例，羅映潮以17分19秒正勝出，較第二名選手鄺芷羽快1分38秒；上周末舉行的香港田徑錦標賽5000米賽事，Virginia以16分57秒奪冠，第二名的韓國選手NBM BOHANA成績17分18.30秒，季軍陳柏延18分31.44秒，已是成績最接近她的本地跑手，而10000米賽事甚至在參賽人數不足下取消（去年同一項目亦只得2位女跑手參加）。

Virginia今個賽季狀態大勇，她自知速度是弱項，便從短距離開始重新建立，徑賽跑季（track season）展開後持續參加1500米和5000米，一再刷新個人最佳時間（PB），1500米途程尚有另一好手曾曉彤「拍跳」下互有勝負，5000米距離沒有姚潔貞、黃卓寧等對手參賽，比賽中後段往往是她「一個人的比賽」。

對於這個缺乏競爭的狀況，Virginia大感無奈：「女仔本身跑的人已經少，她們見不到將來，便不會繼續。」

羅映潮認為香港女子長跑界要進步，必須改變「安逸心態」。（陳葦慈攝）

香港女子跑界「安逸心態」累事

她覺得問題無關香港夏日天氣濕熱難以訓練或硬件配套不足，主要是運動員心態問題， 並舉例：「10公里比賽潔貞33分鐘得第一名，第二名可能跑39分鐘都上到頒獎台，為什麼要那麼辛苦努力跑快幾分鐘？反正跑35、36分鐘，跟38、39分鐘的結果無分別（同樣只會得到第二名）。」

「女子世界不夠競爭性，大家的安逸感好強」，在她眼中，要改變這種「安逸心態」，才是香港女子跑界要尋求突破最困難的地方，「因此潔貞壟斷多年，大家都見不到她的尾巴，一直沒有第二個（同級選手）出現。」當大家的眼界局限在香港本土頒獎台，久而久之便會缺乏求進心態。

羅映潮希望啟發下一代女跑手可有不同出路。（陳葦慈攝）

當運動員只是「額外」身份

另一方面，她亦認為本地運動員很多時只是日常工作以外的一個額外身份，並非以此為本業，投入的時間和精神難免不足，「大家在有限時間內已經盡量做到最好，發揮出應有水平，畢竟香港全職跑手不夠多。」

她續稱：「香港市場好細，對運動員的定義很模糊。到底怎樣才算是運動員？不少人覺得全馬Sub 3（3小時以下）已經是，運動愛好者與運動員之間的界線，亦隨着愈來愈多KOL自稱運動員日漸模糊」，一個令人無奈的現象是，「跑到少少成績，已經獲得（跟前列選手）差不多的待遇」，亦是部分女跑手缺乏成績動力的因素。

羅映潮用行動證明，職業女跑手也能夠是一個選擇。（陳葦慈攝）

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冀啟發下一代女將

馬拉松成績要推快，便要從徑賽中長距離項目培養跑手，從小開始鍛煉速度，香港的長跑教練大多數停留在普羅大眾層面，未必有這種意識，Virginia當年接觸長跑，教練亦未加以訓練她的速度，成為她目前的一大弱點，因此她更覺得香港女子跑界要進步，「必須從教練開始，由上而下都要改變。」

羅映潮稱，很多細節位都可以做得更好，「目前未見到突破，由訓練、資源，以至運動員生活作息等各方面，要做好多嘢配合」，她亦看到香港女子選手不若男子人才輩出，目前正出現斷層，而這也是她決心踏上全職之路其中一個原因，「想用成績話畀下一代跑手聽，她們可以有不同出路。」

（跑步人誌．羅映潮︱系列之二）

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