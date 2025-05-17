跑步人誌．羅映潮1︱志氣超高的香港跑步女生　向世界級水平進發

今年如果要選一個狀態最好的香港女跑手，毫無疑問是28歲的羅映潮（Virginia）。2月渣打香港馬拉松跑出2小時39分56秒，成為現役第二位跑入2小時40分大關的女跑手。

突破從去年12月日本山陽女子道路賽半馬開始，之後不斷刷新各項距離個人最佳時間（PB），上周末香港田徑錦標賽先後在1500米及5000米再創PB，後者更跑進17分鐘之內。

日本「魔鬼教練」村尾慎悅為她定下5000米17分正的目標，Virginia以16分57秒「超額完成」跑季最後一場賽事，Virginia未因大豐收一季感到滿足，從2022年5月轉為全職運動員開始，她一直以亞洲甚至世界級水平為目標，矢言：「唔應該咁易滿足，要Stay Hungry！」

（跑步人誌．羅映潮︱系列之一）

攝影：陳葦慈



羅映潮（Virginia）未因大豐收一季感到滿足，矢言：「唔應該咁易滿足，要Stay Hungry！」（陳葦慈攝）

不是最高起步點 從一開始已立志當運動員

羅映潮中五開始接受長跑訓練，「當時的跑會跟現在完全不同，每星期只練兩課」，升讀理大置身星光熠熠的長跑隊，身邊隊友包括目前馬拉松男子香港紀錄保持者黃尹雋，後來成為她另一半的黃啟樂，還有曾入選港隊青年軍的蔡沛恩（Coco）和畢業後愈戰愈強的黃祖琛，Virginia坦言不是隊中跑得最快的女生，「隊內氣氛很好，一班人一起努力很開心，團隊成績也很好。」

就算起步點未必及得上同齡選手，從一開始她已計劃成為運動員，「想做運動員，一定要做，唔應該咁快投入工作」，為實現目標，每天努力一步一步求進。無奈大學畢業那年遇上疫情，現實考慮下先當上教師。一年後「重拾正軌」，契機是2023年的世界大學生運動會，「世大運因疫情延期兩年，2023年是我最後一屆有機會跑，一定要去。」

世大運半馬女子入圍標準是1小時21分，她為爭取資格毅然在2022年5月辭去教師工作，踏上全職運動員之路，為達標同年7月花盡心思遠赴澳洲出戰黃金海岸半馬拉松，「當時全球得澳洲一個國家開放，要檢役並入住隔離酒店」，手續既繁複也花去不少金錢，跑出1小時17分43秒，世大運資格達標有餘，不枉她費盡心力。

羅映潮剛投身為職業運動員時，曾感受到現實衝擊帶來的挫敗。（陳葦慈攝）

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職業運動員殘酷第一課：感受與世界的距離

一個不錯的新開始，Virginia卻正承受內心掙扎——當職業運動員一直是她計劃之內，她以為自己已作好心理準備，一開頭的時候，理想與現實還是有不小落差，「看到其他選手的身型、賽前準備到正式落場等各方面，自己都相差很遠，就算一直知道，但到現實體會到那一刻，感受到同世界的距離，那份落差感還是會不開心。」

從2022年7月黃金海岸半馬的1小時17分，到2023年3月韓國首爾馬拉松初馬即跑出2小時45分，Virginia也說：「Keep住PB，其實不算差」，不過正是那份幻想與現實有出入的落差感，令她更渴望做成績，「半馬1小時17分不是亞洲級水平，全馬2小時45分亦未達到理想的時間」，並反問：「2小時45分代表什麼？能代表香港參加國際或亞洲級賽事嗎？不能夠，所以唔應該咁易滿足，要Stay Hungry」，她初馬定下的目標是2小時40分，由此可見她的自我要求有多高。

羅映潮以達到亞洲水平為努力目標。（陳葦慈攝）

專業運動員的自我要求

現實衝擊（Reality Shock）之所以那麼大，或許是她為自己定下的期許相當高，「不會看本地（成績），而是要看亞洲、世界水平」，Virginia認為，「無論在香港拿多少個冠軍，對提升實力並無幫助」，「拿冠軍是開心事，會開心但不會滿足。」

內心掙扎過程中，她沒想過放棄，亦無意降低目標，學懂接受不足之處，繼續努力，直言這些年來「有好多迷失的時候」，不知如何「堅持吓就跑咗咁多年」，問她為什麼對跑步的熱愛始終如一？Virginia說：「最喜歡晨跑時的寧靜，給我自我對話的空間」，尤其在網絡與社交媒體愈來愈發達，世上噪音與雜音愈來愈多，晨跑那份寧靜對這個內向愛靜的女生而言更是難能可貴。

羅映潮最喜歡晨跑時的寧靜，讓她有跟自己對話的空間。（陳葦慈攝）

去年入體院迎來新突破

每日努力練習，注意飲食和作息，在她眼中是職業運動員「基本要做到」的份內事，亦很清楚「自資運動員，一切都靠自律」，務求每刻「做最好的自己」。心急求進，時刻催迫自己進步，那份壓力不是一般人能明白，對成績既心急又憂慮，Virginia自言對國際水平和遊戲規則亦不太清楚，「有好多second thoughts，唔夠信心，比賽經驗亦不多。」

思緒紛沓雜陳之際，2024年5月進入香港體育學院（體院），繼而在同年9月隨日籍教練村尾慎悅訓練成為生涯另一轉捩點，村尾教練跟她一起定下訓練計劃和目標，讓她不用再躊躇不前，「現在只需專注做一件事，目標單一，反而享受多咗，感受到身體每日少少變化，細節每項少少進步。」

練習中進步帶來的滿足感，也在比賽成績中反映出來，過去半年參加了很多場比賽，很有寓賽於操的意味，2024年首戰渣馬2小時53分的成績未如理想，今年有備而來下再戰跑出2小時39分56秒，成功做到跑入2小時40分的目標。

羅映潮去年成為體院運動員後，可以更專注練習，亦迎來今個跑季的突破。（陳葦慈攝）

跑進240只是開始

這個「240」不止對她個人，事實上對整個香港女子長跑界同樣是意義非凡。歷年來能在馬拉松跑入2小時40分的香港女將只得4位，在羅映潮之前，只有1980年代的長谷川遊子（現稱：哥頓遊子），千禧年代的陳敏儀，以及2010年代至今的姚潔貞3人，羅映潮是繼姚潔貞後第二位做到的現役女將。

Virginia視跑入240為一個開始，「240只是其中一步，訓練時已感受到狀態如何，當然還要看比賽當日狀況，但對這個成績志在必得」。她的3位前輩都是奧運選手，1984年洛杉磯奧運首次開放予女選手參加馬拉松，現已移居英國的哥頓遊子正是參賽者之一（另一港將伍麗珠亦有份參戰）；陳敏儀在2000年悉尼奧運出戰5000米及10000米；姚潔貞於2016年里約熱內盧奧運出戰馬拉松，以2小時36分11秒在133位完賽選手中名列第39。

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馬拉松跑進2小時40分的歷代香港女將

1. 姚潔貞 2小時31分24秒*（2021年／意大利米蘭馬拉松）

2. 陳敏儀 2小時35分49秒**（2004年／美國鹽湖城馬拉松）

3. 長谷川遊子2小時38分32秒**（1987年／香港馬拉松）

4. 羅映潮2小時39分56秒（2025年／香港馬拉松）



註：

*現役香港紀錄

**前香港紀錄



羅映潮沒為自己設上限，盡全力看看能走多遠。（陳葦慈攝）

沒為自己設上限 盡全力看看能走多遠

Virginia全馬跑出2小時39分，姚潔貞保持的2小時31分的香港紀錄似乎不再是遙不可及，外界往往忽略運動員達到一定水平要再進步的難度，她坦言：「唔知自己可以跑到幾多、幾遠」，只願好好珍惜每次代表香港的機會，一步步實踐擬定好的計劃——「跑好今年渣馬，就是為參加（今年11月）的全運會，然後希望代表香港參加2026年亞運會。」

她期望在全運會有好表現，沒有多想香港紀錄，她已明瞭「太着緊反而落差更大」，只求盡力做好自己，「go with the flow」（順其自然）。即使看來跟香港紀錄愈來愈近，實事求事的Virginia細數，「速度是我的弱項」、「速耐力同當年潔貞尚有好一段距離」、「其實要進步每快一秒都好困難」。她沒有以上述種種困難為借口躲懶或逃避，羅映潮最可貴的特質，是她擁有一份大無畏精神，明知前路難行，偏偏有勇氣和決心捱下去。

今個跑季成績突飛猛進，令人對她充滿期待，Virginia說：「未來無論能否超越潔貞，也不能否定她的地位，畢竟年代與科技不同，佢點都係一個icon。」她與村尾教練有志一同，「希望出到去比賽要有競爭力，不是志在參與，教練的想法跟我一樣」，她想用表現證明，「香港運動員唔係『吔吔烏』」，誓要向亞洲級水平進發。

忍不住問她：「想不想成為世界級選手？」她想也不想便答：「我梗係想啦！」請大家好好記住，香港長跑界有個志氣比天高的女生，叫羅映潮。

羅映潮比賽時有股強大氣場，訪問當日嘗試請她投入競技狀態，大家可看到與其他照片的強烈對比。（陳葦慈攝）

後記：有一種決心叫羅映潮

如果現場看過Virginia比賽時候的樣子，便能夠感受到她那股強大氣場，甚至隔着屏幕看直播，同樣感受到她出戰香港田徑錦標賽時那股煞氣。上月到灣仔運動場看她出戰田徑系列賽，跑道內外的她一臉嚴肅認真，感覺猶如巨人。

訪問當日再遇Virginia，才驚覺她身型相當嬌小（明明上月在灣仔運動場曾跟她近距離交談！）不愛化妝的她平日猶如鄰家女孩。問起她那股氣場，Virginia一臉驚訝，笑說：「吓？我完全唔知道」，大概那副生人勿近請勿打擾的姿態，就是運動員投入競技狀態（in the zone）時的戰鬥格。

這種狀態不一定關乎成績，而是運動員在清楚比賽目標下充滿決心的表現，印象中擁有同樣強大氣場的另一位本地女跑手，正是香港女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞。

（跑步人誌．羅映潮︱系列之一）

跑步人誌．羅映潮1︱志氣超高的香港跑步女生 向世界級水平進發

跑步人誌．羅映潮2︱香港女跑手如何跑更快？ 須從心態開始改變

跑步人誌．羅映潮3︱與魔鬼教練一拍即合 村尾慎悅指導迎大爆發

跑步人誌．羅映潮4︱與黃啟樂相伴成長 性格火星撞地球但很搞笑