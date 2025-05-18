足球熱話︱巴西前隊長盧斯奧家居意外深切治療　年初來港踢賀歲盃

47歲的巴西前國家足球隊隊長盧斯奧（Lucio）因嚴重家居意外身體多處燒傷，送入醫院深切治療部。他今年初曾與巴西隊隊友卡富、李華度和卡卡來港踢賀歲盃。



盧斯奧（中）今年初曾與巴西隊隊友李華度（左）和卡富（右）來港踢賀歲盃。（IG）

盧斯奧周四在家中發生意外，《米蘭體育報》報道，他因家居意外燒傷，但受傷原因和嚴重程度尚未曝光。有消息指，他是因為家中煙囪爆炸而受傷。

盧斯奧不幸發生家居意外後，周四被送往巴西首都巴西利亞一間醫院深切治療部，有關醫院在聲明中稱，盧斯奧「情況穩定，有意識，持續接受觀察。」院方亦向球迷大派定心丸，指出他們已派出跨部門頂級醫療團隊照顧盧斯奧，確保他獲得最佳治療。聲明亦提到，盧斯奧須接受「專門治療」，病情亦持續有改善。

前巴西國家隊隊長盧斯奧因家居意外入院須接受深切治療。（Getty Images）

這位一代中堅是巴西2002世界盃冠軍隊成員，卡富退場後曾以隊長身份領軍多年，球會方面他效力利華古遜時曾晉身2002年歐聯決賽，但遭施丹帶領的皇家馬德里擊敗獲亞軍，加盟拜仁慕尼黑後三奪德甲聯賽冠軍和德國盃。

之後隨摩連奴麾下2010年為國際米蘭歷史性贏得歐聯、意甲和意大利盃成為「三冠王」。返回巴西搵食前亦投效祖雲達斯，惟只上陣一場，他在祖家踢至2019年掛靴，結束長達22年的職業生涯。

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今年2月1日（農曆年初四）在香港大球場上演的賀歲盃，由「世界明星隊」鬥「香港明星隊」，世界明星隊陣容星光熠熠，盧斯奧正是其中一員。

球隊由前世界足球先生卡卡領銜，還有世界盃得主李華度、卡富，前英超球星傑斯、施治、夏薩特、史高斯、大衛施華及艾殊利高爾之外，亦有曾效力傑志的科蘭。香港明星隊的人腳也是耳熟能詳，山度士、李健和、范俊業、高尼路等前港足球員，也有新加入的黃洋與盧均宜。

在逾2萬球迷入場下，香港明星隊縱有李康廉梅開二度，但卡卡、夏薩特、大衛施華、李華度等風采依然，在落後下追成3：3平手，經互射十二碼，世界明星隊總比數贏9：8。