意甲爭冠鬥至最後　拿玻里國米主帥齊停賽　有一種可能要踢附加賽

在今季歐洲五大聯賽的冠軍爭奪中，只有意甲仍有懸念，拿玻里及國際米蘭要鬥到5月25日煞科日。榜首拿玻里及第二位的國米在過去周日（18日）意甲分別賽和帕爾馬及拉素，目前拿玻里得79分而國米則有78分。

在煞科日，國米會作客科木，而拿玻里就會在主場對卡利亞里。巧合的是，拿玻里主帥干地及國米主帥施蒙尼恩沙基同樣在本輪聯賽被逐，兩場在煞科日都要停賽，無緣督師。

若果踢完最後一輪意甲，拿玻里及國米同分的話，他們將要踢一場附加賽爭奪冠軍。



拿玻里主帥干地補時被逐，煞科戰要停賽。（Getty Images）

經過周日第三十七輪意甲後，榜首拿玻里及第二位的國際米蘭繼續保持1分差距。拿玻里作客賽和帕爾馬0：0，而國米亦未能把握機會，主場與拉素賽和2：2，拿玻里及國米同樣得1分，目前拿玻里37戰79分續居首，國米37戰78分排次席。

在5月25日的煞科日，拿玻里會在主場對第十四位的卡利亞里，至於國米就要作客第十位的科木，卡利亞里及科木都是中下游分子，降班無憂，戰意成疑。巧合的是，亦「公平」地，拿玻里教練干地及國米教練施蒙尼恩沙基同樣會在煞科日停賽，不能在場邊督師，因為兩人剛巧在周日聯賽被逐。

拉素主帥巴朗尼（左）及國米主帥施蒙尼恩沙基一同被逐，一起在看台上睇波。（路透社）

在國米對拉素的88分鐘，當時國米仍領先2：1，國米後衛恩比錫克（Yann Bisseck）疑在禁區內手球，拉素主帥巴朗尼（Marco Baroni）與施蒙尼恩沙基在場邊抗議，球證向兩人出示紅牌；球證之後翻查VAR，給予拉素十二碼，柏度洛迪古斯射入，令這場比賽以2：2完場，國米錯失上榜首的機會。

另一場帕爾馬對拿玻里，教練被逐的情況亦類似，帕爾馬的捷禾（Cristian Chivu）及干地在91分鐘一同在爭吵中領紅。干地賽後說：「我信任我的職員及球員，更重要的是，我相信到時馬勒當拿球場的主場球迷。我今場被帕爾馬的拖延時間困擾，因為我習慣了英國足球，那裏沒有這種因為抽筋、受傷、扮傷而停頓的情況，所以令我很惱火，故此我被逐。」

對於爭標，干地有信心可以在主場贏到最後關鍵3分，他說：「我們很接近意甲冠軍了，但我們仍需要踏出最後一步。在主場球迷的支持下，我們將會踏入這一步。」

干地很有信心，拿玻里可以在煞科戰主場贏波。（路透社）

拿玻里仍掌握爭標主導權，只要下場贏卡利亞里便封王，不用理會國米的賽果，至於國米則要贏波同時寄望拿玻里失分。有一種情況，如果拿玻里最後一輪輸波同時國米和波，兩隊就會同得79分。據意甲賽例，若同分情況牽涉冠軍爭奪，則要舉行一場附加賽決高下。對賽成績較佳的一隊主場，由於拿玻里及國米兩循環都踢成1：1，之後就要考慮得失球，目前國米得失球大幅領先，若果要踢冠軍附加賽，相信會由國米主場。