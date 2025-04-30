曼聯頻密熱身賽程再加一場　給他遲來的機會跟球迷告別︱英超熱話

曼聯今夏頻密的熱身賽程又添一場！英超球季5月25日煞科後，便立即踏上亞洲之旅，5月28日在馬來西亞出戰首場熱身賽，繼而在5月30日在香港大球場鬥港足。7月19日到瑞典友賽宿敵列斯聯，繼而在7月下旬至8月初到美國3個城市出戰英超夏季系列賽，球會最新再公布8月9日在主場奧脫福加插一場友賽，對手是意甲球隊費倫天拿。

官方公布內容特別提到迪基亞的名字，或許這也是給這位前紅魔門神一個好好跟球迷告別的機會。



曼聯在球季結束後立即到亞洲踢熱身賽賺錢。（路透社）

曼聯今夏友賽日程：

1. 亞洲之旅

5月28日 馬來西亞／東南亞明星隊／吉隆坡武吉加里爾國家體育場

5月30日 香港／港足／香港大球場



曼聯訪港有用資訊：

2. 歐洲之旅

7月19日 瑞典／列斯聯／斯德哥爾摩Strawberry Arena



曼聯對列斯聯官方購票連結：

https://www.ticketmaster.se/event/manchester-united-leeds-united-biljetter/956494681

3. 美國之旅（英超夏季系列賽）

7月27日 新澤西／韋斯咸／MetLife Stadium

7月31日 芝加哥／般尼茅夫／Soldier Field

8月4日 阿特蘭大／愛華頓／Mercedes-Benz Stadium



從官方購票網可見，曼聯訪美的英超系列賽門票，3個城市分別有不同價錢，第一站新澤西由最平「山頂位」的每張門票96美元（約749港元），到最貴的球場中央「大前座」索價1650美元（約12870港元）不等；第二站芝加哥最平65美元（約507港元），最費為1000美元（約7800港元）；最後一站阿特蘭大，最平50美元（約390元）有交易，最貴球場中間第一行為1550美元（約12090港元）。

美國英超系列賽官方網站及購票連結：

https://www.premierleague.com/summerseries/schedule

曼聯8月9日在主場奧脫福友賽費倫天拿，迪基亞終可跟紅魔球迷告別。（Getty Images）

4. Snapdragon Cup

8月9日 英國／費倫天拿／奧脫福球場



迪基亞「告別戰」官方購票連結：

https://tickets.manutd.com/en-GB/categories/home-tickets

曼聯最新公布8月9日在主場奧脫福友賽費倫天拿，作為今夏最後一場熱身賽。紅魔鬼與這支意甲球隊交手機會不多，對上一次已經要數到1999/2000球季的歐聯分組賽，當年翡冷翠陣中還有「戰神」巴迪斯圖達在陣，而且「巴迪高」主、客兩循環都有入球。

曼聯官網特別提到2023年已離隊的門將迪基亞，這位紅魔一代門神為曼聯效力12年，2022/23球季完結時即使仍未傾妥新合約，但當時無人料到他會離開，他在2023年7月1日跟曼聯約滿，續約談判破裂後終在7月8日離隊。足足休戰一年後，去年8月加盟費倫天拿。今次重返奧脫福，迪基亞終於可以跟曼聯球迷來一場正式的告別。

英超2025/26新球季在8月16日揭幕，換言之紅魔鬼由今季結束開始便馬不停蹄，先出發到亞洲到大馬和香港友賽兩場，7月中便往瑞典鬥列斯聯，同月下旬到美國分別在3個不同城市踢英超夏季系列賽，8月4日在 阿特蘭大對完愛華頓，5日後便要在曼徹斯特對費倫天拿，繼而在一星期後參與英超開鑼戰。