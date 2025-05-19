德甲24/25總結｜多蒙特煞科衝上前四踢歐聯 即睇歐霸歐協聯資格
撰文：顏銘輝
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24/25球季的德甲煞科，拜仁慕尼黑贏得冠軍，拜仁前鋒哈利卡尼以26球蟬聯神射手。多蒙特在最後一輪贏波，壓過弗賴堡躋身前四名，偕拜仁、利華古遜及法蘭克福獲特下屆歐聯資格。第五位的弗賴堡及第六位的緬恩斯分別出戰下屆的歐霸及歐協聯。德國聯賽的另一個歐霸席位屬於德國盃冠軍，決賽由比勒費爾德對史特加。
降班方面，基爾及波琴下季回到德乙作賽，尾三的海登咸就會踢附加賽，與德乙季軍艾華斯堡交鋒，爭取留級。德乙冠、亞軍科隆及漢堡將會升班。
冠軍：拜仁慕尼黑
歐聯資格：拜仁慕尼黑、利華古遜、法蘭克福、多蒙特
歐霸資格：弗賴堡、比勒費爾德/史特加（德國盃決賽球隊）
歐協聯資格：緬恩斯
升/降班附加賽：海登咸
降班：基爾、波琴
神射手：哈利卡尼（26球）
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