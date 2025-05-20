棒球︱里綾實為加拿大男子職棒隊上陣　日本傳奇女球手開啟新篇章

棒球運動彷如雄性的世界，間中在奧運出現時亦只得男子隊能登場，而壘球則只設女子隊，猶如楚河漢界壁壘分明。不過日本傳奇女投手里綾實（Ayami Sato）近日加盟男子半職業球隊多倫多楓葉（Toronto Maple Leafs），首次上陣已成功擊退6位打者，譜寫加拿大職棒新一頁。



里綾實（Ayami Sato）為加拿大男子半職業球隊多倫多楓葉（Toronto Maple Leafs）上陣。（Getty Images）

多倫多不止得藍鳥 長年在縣際聯賽奮戰的楓葉隊

說起加拿大的棒球隊，最為人熟識的自然是在美國職棒大聯盟（MLB）角逐的多倫多藍鳥隊（Toronto Blue Jays），多倫多其實還有另一支歷史悠久的棒球隊，跟NHL冰上曲棍球隊「撞名」，同樣叫做多倫多楓葉（Toronto Maple Leafs）。

大家未必聽過多倫多楓葉的名字，一來是因為他們並非MLB球隊，在香港並無電視轉播，二來他們身處的縣際棒球聯賽（Intercounty Baseball League）縱有過百年歷史，但長年在MLB陰影下，收入與影響力遠不如對方。即使如此，縣際棒球聯賽依然是安大略省最高級別的棒球聯賽，孕育不少年輕球手，也有大量前職業球員參與。

里綾實的多倫多楓葉（Toronto Maple Leafs）地標戰吸引大量女孩捧場。（Getty Images）

里綾實為加拿大男子職棒隊上陣創歷史

35歲的日本女將里綾實，早前加盟成為多倫多楓葉一員，上周日（11日）首度為球隊上陣，成為第一位在加拿大男子職業棒球聯賽中出場的女性。這位女子棒球界的傳奇投手，「地標戰」為楓葉正選上陣出戰兩局，黑豹（Kitchener Panthers）6位打者全數被她擊退，其中一人更被三振出局。楓葉終在這場球季開鑼戰以5：6敗陣，里綾實近乎完美的處子戰未能帶來勝利。

作為首位在加拿大男子職棒聯賽登場的女球手，里綾實吸引大量公眾目光，當地傳媒亦蜂擁而至，賽後她通過繙譯表示，「當我站在投手丘看到群眾，很多觀眾都在歡呼，對我來說是極具紀念價值。」當日大量女孩子到場為她打氣和互動，日本駐多倫多總領事松永健亦有到場支持並獻花，現場司儀在出場陣容公布她的名字時，獲在場球迷大力歡呼拍掌。

早已是女子棒球界傳奇人物

她在4月中加盟楓葉時曾表示，「今季為多倫多楓葉上陣的興奮感覺，跟我9歲時剛開始打棒球近似，我已急不及待落場比賽，很期待球季開鑼那天跟多倫多所有球迷見面！」楓葉隊行政總裁Keith Stein當時表示，「Babe Ruth 1914年面對多倫多楓葉首次在職業賽擊出全壘打，我為球隊與棒球運動其中一位傳奇再創歷史一頁感到興奮，亦為我們置身加拿大棒球和女子運動里程碑感到自豪。」Keith Stein亦是明年在美國推出的女子職業棒球聯賽（Women's Pro Baseball League）聯合創辦人。

里綾實為女子棒球界其中一位最偉大投手，日本女子棒球隊連續7屆贏得世界盃，她在其中6屆都有份，當中在2014、2016及2018均榮獲賽事最有價值球員（MVP）。她從2013年起在日本女子棒球聯賽上陣，直到聯賽2021年停止營運為止，聯賽最後4個球季她都是三振次數最高的投手。

里綾實在多倫多楓葉（Toronto Maple Leafs）的地標戰被大量傳媒包圍。（Getty Images）

6奪世界盃以曲球聞名 《See Her Be Her》主角之一

里綾實的快速球時速達到129公里，但最有名的還是她的曲球（curveball），旋轉速度甚至較大部分MLB投手更高，她常被問到為何曲球這麼厲害，她只說是一直練習的結果。 里綾實在日本鹿兒島奄美群島長大，9歲那年她跟哥哥一起玩拋接球，立即愛上投球，「投手是目光焦點」，而且很適合「愛掌控一切」的她。

女性在棒球出路有限，令她多次想過放棄成為職業球手的夢想，幸好日本2009年成立女子棒球聯賽，讓里綾實繼續追夢，就算之後聯賽瓦解，這位日本女將已是殿堂級人物。她在2010年首次代表日本出戰世界盃即協助球隊成功衛冕，生涯一共6次贏得世界盃，3次成MVP。

里綾實最為人熟悉可能是去年推出的運動紀錄片《See Her Be Her》，她是影片中7位女子棒球員之一，這套紀錄片讓她和一班棒球女將進入公眾眼簾，她為楓葉首次上陣後表示：「棒球是種不分年齡和性別的運動，希望加盟楓葉後可以鼓勵更多人打棒球。」