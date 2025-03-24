歐國聯｜C朗拿度將功補過領葡萄牙晉級　主射十二碼被舒米高接實

歐國聯8強次回合，葡萄牙以5：2擊敗丹麥，兩回合總比數5：3晉級。C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）在比賽初段射失十二碼，但之後破門將功補過，雙方踢至加時後，葡萄牙連入兩球，最終取勝晉級4強。



40歲的C朗今次取得「士哥」，創下連續22年都有國家隊入球紀錄，為葡萄牙隊史第一人。



C朗拿度帶領葡萄牙晉級歐國聯4強。（路透社）

首回合葡萄牙0：1不敵丹麥，丹麥前鋒凱倫入球後更在C朗拿度面前做出C朗標誌性的「Siu」慶祝動作，不過賽前C朗表示不介意，表示足球外不少運動員也會做此動作慶祝。

今戰C朗本有機會在6分鐘便還以顏色，他在禁區內被對手推跌博得十二碼，但親自主射時「宴客」，遭丹麥門將卡斯柏舒米高接實。

C朗拿度早段主射十二碼宴客。（路透社）

此戰雙方戰況激烈，葡萄牙在38分鐘憑對方中堅佐基姆安達臣（Joachim Andersen）的烏龍球開紀錄，丹麥在56分鐘由基斯甸臣（Rasmus Kristensen）接應基斯甸艾歷臣的角球扳平。72分鐘，般奴費南迪斯遠射中柱，C朗拿度在門前窄位補射入網將功補過，葡萄牙領先2：1，總比數追平2：2。

77分鐘，基斯甸艾歷臣入球再助丹麥追平2：2，總比數領先3：2。不過葡萄牙完場前入波，法蘭斯高查卡奧（ Francisco Trincao）在86分鐘建功，葡萄牙法定時間贏3：2，兩回合踢成3：3。進入加時，法蘭斯高查卡奧及干卡路（Goncalo Ramos）各入一球，葡萄牙今場贏5：2，以總比數5：3擊敗丹麥晉級。

賽後C朗以「美麗一夜」在社交媒體發文慶祝，今場他斬獲2025年首個國家隊入球，已連續22年為葡萄牙破門，為隊史第一人。

葡萄牙在歐國聯4強的對手為德國，雙方將會在6月4日深夜交手。