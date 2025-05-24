意甲｜拿玻里第4度封王　麥湯米尼盧卡古入波奠勝　力壓國米捧盃

意甲鬥到最後一輪終於決出王者誰屬。榜首拿玻里在本港時間周六（24日）凌晨主場以2球淨勝卡利亞里，以1分力壓同時亦贏波的國際米蘭，第4度取得聯賽冠軍。

今季始由曼聯轉投拿玻里的麥湯米尼（Scott McTominay）更射入世界波，首戰意甲即捧盃，是職業生涯首次贏得聯賽冠軍獎牌。



意甲賽會為可能出現同分要踢附加賽的局面，預先安排榜首兩支爭標球隊提早同時開賽踢煞科戰。本身在榜首的拿玻里，今仗即使缺少停賽的教練干地（Antonio Conte）場邊領軍，但面對下游隊卡利亞里仍佔盡上風，壓住對手不斷施襲。

麥湯米尼今季加盟拿玻里，即捧聯賽冠軍。（Getty Images）

戰至上半場42分鐘，拿玻里保列坦奴右路傳中，麥湯米尼「半車身」凌空抽射入網助球隊先開紀錄，這名28歲蘇格蘭國腳今季意甲上陣34場入12球及6次助攻，職業生涯首次單季聯賽入球達雙位數。

換邊後。拿玻里另一紅魔舊將盧卡古發威，接應隊友拉亞馬尼長傳，擺脫兩名對手夾擊爆入禁區射成2：0，助拿玻里繼2022/23年球季後重奪聯賽冠軍，亦是球會史上第4次成為意甲冠軍。

拿玻里史上第4度捧起意甲冠軍。（路透社）

至於國際米蘭作客雖以2：0擊敗科木，但仍宣告衞冕失敗，下周六深夜歐聯決賽硬撼巴黎聖日耳門，力圖避過四大皆空噩夢。

干地領3不同隊奪意甲 史上首人

今仗停賽的教頭干地賽已表示很後悔未能站在場邊領軍，與球迷一起享受勝果，但他自己已創造歷史，成為首位帶領3支不同球會贏得意甲冠軍的球隊，他之前已先後帶領祖雲達斯及國際米蘭奪得意甲。他表示：「我們有一個非常艱辛的球季，我們明顯感受到那份責任，要為那不勒斯以及球迷，送上一些美好回憶及歷史。」

干地成為首名帶領3支不同球隊贏得意甲的教頭。（路透社）

其實一代名帥卡比路（Fabio Capello）以往曾帶領AC米蘭、羅馬及祖雲達斯贏得意甲冠軍，不過因為「電話門」事件，令卡比路在祖雲達斯的兩個意甲冠軍紀錄被褫奪，所以干地是意甲史冊上第一人完成此偉業。