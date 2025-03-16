學界籃球精英賽｜季軍戰大鐘故障　梁民熊：為何要為球場問題埋單

NIKE全港學界精英籃球賽男子組季軍戰，寶覺中學與英華書院激戰至加時，直至最後1.2秒，落後4分的寶覺前場獲得界外球機會，許瑋熙三分球起手射失，但球場的大鐘時間未有繼續計時，球證商議後決定就此完場。

寶覺教練梁民熊立即向球證投訴亦不果，最終以55：59落敗，梁民熊賽後指球證表示控制台有計時，但球場大鐘卻沒有顯示，質疑為何場地技術問題要他們埋單。



賽事最後1.2秒，寶覺開出界外球後，大鐘沒有運作。（周令知攝）

當學界籃球精英賽季軍戰球證決定完場，球場的大鐘停留在1.2秒，英華眾將興奮慶祝的同時，寶覺教練梁民熊隨即與球證理論，甚為激動，最終球證還是維持原判，寶覺以55：59落敗。

梁民熊賽後複述球證的說法：「球證話大鐘無郁，但Panel（控制台）一直有計時，而我們球員起了手，球賽就此結束，但球員們都是看球場大鐘辦事，看不到Panel，為何球場的硬件問題要我們埋單？」梁民熊坦言，在1.2秒內追4分確實有難度，但他們也會全力執行戰術，質疑在這情況下是否應該重新發球，而在大鐘沒有響起下完場，梁強調依然不解球證的判決。

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無論是梁民熊或英華主帥朱耀明，全場對球證的判決有意見，梁認為判決總有利或不利，反而硬件問題是可以避免。梁民熊坦言今場對球員也是寶貴的一課，「籃球又好，做人又好，總有很多外在因素影響，人生就是這樣，總有奇妙事情發生，我們會檢討39分59秒前的事情，最後一秒就不要再想。」

寶覺教練梁民熊與球證激烈理論。（趙子晉攝）

英華主教練朱耀明執教多年，他直言今場情況少見，「好少出現沒有開錶的情況，可能場館太新、未熟悉就忘了計時。」朱耀明提及今場球證的執法尺度，他認為尺度一直在變，令球員、教練都無所適從，「今場執法尺度難以取得平衡，我們只好搏命打，無法建議球員要做什麼，因為場上太多突發事情發生。」朱耀明強調球證的執法影響賽事流暢性及氣氛，而他稱自己執教生涯第一次對球證尺度如此嚴厲，始終球證尺度不一可以影響大局。