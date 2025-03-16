學界籃球精英賽｜協恩大勝完成十連霸　拔萃史上第7度封王

本年度NIKE全港學界精英籃球賽壓軸一戰，拔萃男書院輕取張振興伉儷書院，第7度封王；力爭10連霸的協恩中學，以85：53大勝裘錦秋中學（葵涌），完成連霸。



學界籃球精英賽｜男拔輕取張振興第7次封王

拔萃與張振興爭奪精英賽冠軍。（周令知攝）

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精英賽首度移師啟德體藝館，逾4000名球迷入場觀戰之下，陳偉邦及鄭祉活帶領拔萃男書院，力爭精英賽7度封王，最後一關面對張振興伉儷書院。男拔陳文滔第一節攻入8分，助拔萃領先19：10，拔萃第二節再拉開差距，最多曾領先15分，以36：23進入下半場。張振興嘗試力追，惜未能收窄差距，拔萃在最後一節再拉比分，末段一度領先24分，結果拔萃以70：52擊敗張振興，第7度精英賽封王。

男拔陳文滔首節攻入8分，助拔萃建立優勢。（周令知攝）

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學界籃球精英賽｜協恩大勝裘錦秋10連霸

學界女籃班霸協恩中學，4強戰大勝拔萃女書院88分，十連霸只差最後一步，決賽面對裘錦秋中學（葵涌）。協恩支持者眾，聲勢浩大，場上繼續一貫全場壓逼，裘錦秋在後場多次使出「擋拆」應對。協恩未如上仗般早早拉開，直至甘梓澄與梁華恩連入3球三分球，差距擴大至雙位數，第一節領先25：15。

裘錦秋第二節減少失誤，繼續緊咬協恩，一度追至9分落後，但協恩起手的命中率超過5成，協恩半場領先43：31。協恩第三節繼續拉開差距，中段一度領先20分，裘錦秋的馮家晴與戴欣婷連番建功，協恩其後打出6：0，以61：42進入最後一節，兩軍大部分時間分差維持在20分以內，裘錦秋連續失誤，協恩將差距擴大至30分，結果85：53大勝，完成十連霸。

首度來港的WNBA籃球巨星莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu），觀看女子組決賽半場，在休息時聯同曾湛元及4名學界射手一同玩「Sabrina 20」的射球遊戲，約奈絲古在罰球線接連建功，4名學界射手亦獲贈約奈絲古的最新簽名球鞋。

NIKE全港學界精英籃球賽決賽戰果



男子

拔萃男書院 70：52 張振興伉儷書院

女子

協恩中學 85：53 裘錦秋中學（葵涌）

