學界籃球精英賽｜拔萃陳偉邦苦盡甘來奪冠　公開反擊「買人論」

撰文：趙子晉
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拔萃男書院在NIKE全港學界精英籃球賽決賽擊敗輕取張振興，史上第7度封王，主將陳偉邦連日帶病上陣，今早更要應付文憑試，今場因個犯纏身只戰21分鐘，球隊奪冠後不禁掉淚，這名拔萃中六生賽後更反擊「買人論」。

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拔萃男書院以70：52擊敗張振興伉儷書院，史上第7次學界精英賽封王。拔萃隊長陳偉邦今仗只貢獻7分，上陣時間只得21分鐘，這名拔萃隊長上半場受個人犯規纏身，早已3犯，加上一個技術犯規，教練只好提早把他收起，學界生涯最後一場賽事，陳偉邦下半場坐多過打，當然不好受。

陳偉邦只上陣21分鐘，貢獻7分。（周令知攝）

「今場好不容易，球證不少判決（我）都有不滿，我的上場時間被犯規限制，下半場只可無奈坐在板凳，但我好想落場，我跟教練說我會控制犯規，就算在這個情況下，球隊也可贏波，多得隊友們挺身而出，證明男拔不是只靠個人能力。」

連日帶病上陣、今早發燒至38.7度的陳偉邦，半場在後備席時一度暈眩，想過自己無法上陣，加上他又要應付體育科文憑試，今早完成考試才來到啟德準備賽事，陳偉邦流下男兒淚，「苦盡甘來，球隊近年未贏過精英賽，這個第7冠不是幸運，是我們努力得來的成果。」

陳偉邦賽後哭成淚人。（趙子晉攝）

在啟德體藝館以冠軍總結男拔生涯，陳偉邦直言是完美的結局，同時反擊「買人論」：「我轉校拔萃至今4年，男拔一直被指是『買人』，我一分一毫都無收過，也要交學費。我只是熱愛打籃球，而拔萃很支持籃球運動，若有間學校願意提供更好資源，為何不可以選擇轉校，這個何不是個好選擇。『買人』一詞把球員們當作貨品，而不少學校也有專門收打籃球的新生，為何只講拔萃。」陳偉邦坦言，若當初沒有轉校，相信會繼續打籃球，但或許沒有這麼多機會。

學界精英賽與中學文憑試十分接近，陳偉邦認為雖然可以宣傳啟德體育園，但希望未來賽期能提早，讓中六生多點時間準備考試及賽事。

（趙子晉攝）

NIKE全港學界精英籃球賽決賽戰果

男子
拔萃男書院 70：52 張振興伉儷書院
女子
協恩中學 85：53 裘錦秋中學（葵涌）

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