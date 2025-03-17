學界籃球精英賽｜協恩靈魂人物談十連霸　任明敏：落敗是進步契機

NIKE全港學界精英籃球比賽圓滿結束，學界女子籃球班霸協恩中學完成十連霸，史上第14次精英賽封后。協恩籃球隊靈魂人物、副校長任明敏（Miss Yum）認為十連霸對自己、對協恩也是重要里程碑，而在D1港九學界意外失冠，卻成為協恩繼續進步的最大動力。



協恩中學完成精英賽十連霸。（周令知攝）

學界籃球精英賽｜協恩大勝完成十連霸 拔萃史上第7度封王

32分，是籃球學界精英賽女子組決賽的分差，協恩中學以85：53擊敗裘錦秋中學（葵涌），對比日前的4強戰，今仗已不算「大勝」。協恩再以壟斷的姿態稱霸精英賽，完成十連霸，作為協恩籃球隊的靈魂人物，近年退後一步的副校長任明敏逐一與球員們擊掌、擁抱，眾將更把Miss Yum拋起，場面一片歡樂。

協恩眾將齊齊拋起Miss Yum。（周令知攝）

堅持做同一件事10年已不容易，要連贏10年更加困難，即使Miss Yum近年一再嚐到勝利的滋味，但這滋味從不嫌多，「10年間與學生一起成長，每次贏冠軍都好享受、好激動，花了10年的青春都是值得。十連霸對我、對協恩也是重要的里程碑，就像完成一個使命，而我的人生所有時間都投放在協恩上，始終協恩是我家。」

協恩在精英賽展示統治力，體能、命中率、執行力上，明顯比對手突出，外界曾說過協恩時常揀選好球員，然而關係是雙向的，Miss Yum也感激球員們選擇協恩，她同時指出教練團隊各司其職，尤其是梁兆華，他可以提供不一樣的看法，對隊員軟硬兼施，而球員的對抗性也有進步。

Miss Yum逐一與球員們擊掌慶祝。（趙子晉攝）

協恩作為女籃班霸，與落敗甚少扯上關係，但今季港九D1學界意外不敵英華女書院，連霸斷纜，Miss Yum視該次失利為進步的助力，「每次輸都提供重新反思的機會，當中一定有問題出現，檢視後再改善、進步，落敗是一個進步的契機，讓協恩（女籃）變得更強的機會。」

Miss Yum以港九學界不敵英華為例，尋找問題的根源後立即改正，使全隊上下更齊心在精英賽打出好表現，Miss Yum強調，若當時沒有落敗的話，問題只會累積下去，可能就無法在精英賽奪冠。

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完成一次十連霸，那麼下一個10年呢？「唔諗住啦，放吓假先，一諗又瞓唔着，又多幾條白頭髮。」Miss Yum打趣說，這名協恩女籃的靈魂希望與學生一起成長。

拔萃陳文滔與協恩甘梓澄當選最有價值球員。（趙子晉攝）

NIKE全港學界精英籃球賽決賽戰果



男子

拔萃男書院 70：52 張振興伉儷書院

女子

協恩中學 85：53 裘錦秋中學（葵涌）

