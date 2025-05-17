港超聯︱大埔羅振庭頭槌奠勝為爭冠「續命」　與理文煞科日分勝負

今屆港超聯正式成為理文與大埔兩隊之爭，後者周六（17日）憑中場羅振庭莫勝，小勝1：0，兩隊會戰至煞科日才會分勝負。



由於同日頭場理文擊敗北區，大埔若今仗不敵傑志，便會把聯賽冠軍拱手讓人。在主力陳肇鈞缺陣下，大埔依然是更有威脅的一方，早段盧卡斯兩度起腳均無果，30分鐘接應羅振庭長傳，乖巧地後腳挑過守門員，面對空門下為避開艾里奧，終被回身的泰利拍走皮球。

大埔左閘韋法頓今場表現搶鏡。（袁志浩攝）

戰至34分鐘馬卡雷拿左路傳至禁區頂，羅振庭推順後起腳斜出，但這位防守中場41分鐘有進帳，當時盧卡斯挑入中路，馬卡雷拿頭槌二傳，羅振庭近門第一時間撞射中柱，但他隨即頭槌補中，為大埔領先1：0。

羅振庭全場助攻助守。（袁志浩攝）

換邊後傑志以明加索夫加強攻力，大埔則用中場峇夏比調走中鋒盧卡斯，66分鐘幾乎被追平，韋法頓解圍無力被迪美路夫搶得皮球，他橫傳中路由馬查度燙射中楣。70分鐘，艾里奧被馮冠鳴從後攔截倒地，他疑不滿球證僅黃牌警告對手，在球證面前拍手「投訴」，終領第二黃被逐。

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然而兩隊之後再無紀錄，大埔1：0小勝傑志，追至僅落後理文1分。聯賽正式成為兩隊之爭，需待5月25日的煞科日分勝負，屆時理文對標準流浪贏波即可封王，而大埔必須寄望理文失分，才能有機可乘。

李志堅賽後激勵球員。（袁志浩攝）

大埔中場陳肇鈞今季聯賽19場入10球，今仗取代他的羅振庭本司職防中，卻被教練要求踢前一格，成為box-to-box（禁區到禁區）的全能中場，90分鐘內助攻助守，也緊逼對方進攻核心費蘭度，「之前也踢過（這位置），但今場自由度特別高，有（馮）冠鳴逗住才放膽入禁區等待機會。」

羅振庭當選今場最佳球員。（袁志浩攝）

機會最終降臨在他身上，更是這位身高1.61米的球員職業生涯首度在頭槌入波，「那一下剛好見到有機會就入去博一博，剛好（皮球）又跌落我面前，剛好又入球了。這一場很難踢，尤其是理文贏了（北區），壓力在我們身上，大家都搏盡120%。」

成為今場最佳球員的他表示，會好好享當下，「起碼我們咬到最後，但現在想太多也無用，給自己壓力倒不如放開去踢。」