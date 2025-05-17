港超聯︱理文輕取北區續領榜首　陳嘉豪談上仗犯錯：對我是個警告

港超聯只剩最後兩輪賽事，爭標熱門理文作客輕取北區，繼續領先聯賽榜。



手握聯賽爭標主導權的理文，今季首度作客北區，英甲外援泰法蘇尼領賽下，派李毅凱擔正，同時用保連奴取代安尼亞；上仗犯大錯幾乎斷送兩分的陳嘉豪繼續把關，而涉及蘭桂坊毆鬥的張憙延因被內部禁賽缺陣。

艾華頓今場被北區嚴防，但照樣取得入球。（袁志浩攝）

理文上半場領先兩球。（袁志浩攝）

上半場早段戰況膠著，但31分鐘起理文於兩分鐘內連入兩球，先是艾華頓右路快放，被北區守衛嚴防左腳扣入大位，這位翼鋒即壓落底線用右腳傳中，保利臣中路飛身剷入。之後輪到金旻奎右路傳中，艾華頓第一時間撞射得手，半場理文領先2：0。

古杜拉射中柱，幾乎為北區追近。（袁志浩攝）

比賽期間主球證劉晃熙角球、界外球與犯規等多次判決都令理文不滿，黃威、艾華頓與保利臣都頻頻上前投訴。換邊後北區一度有古杜拉射中柱，但這支區隊壓得太前，終在80分鐘一次交失波後，被艾華頓反擊射死角破網。結果理文順利贏3：0，在大埔對傑志之前，拉開4分領先優勢。

黃威向球證投訴。（袁志浩攝）

主教練朱兆基指，球隊已做了該做的事，現階段把壓力扔給大埔。而上仗嚴重失誤的陳嘉豪，今仗如常擔正之餘更保持清白之身，他透露過去一周都不時回想該記失球，花了一段時間沉澱，幸隊友甚至昔日合作過的教練與球員都送上慰問，「會把（犯錯）當作是一個對自己很大的警告，提醒自己絕不能再犯。」

他深知自己上場不必為犯錯負上後果（失分），是十分有運，「雖然世界各地都有這種失誤，但不能把我的犯錯合理化，因為代價太大了，我無法去補償。可是人總要向前看，停下來的話，我便無法繼續踢波。」

理文門將陳嘉豪。（袁志浩攝）

假於理文與大埔要鬥到最後一輪，理文將於本月25日的港超聯煞科戰對流浪，屆時只要取勝即可鎖定聯賽冠軍。