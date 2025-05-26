37歲女子福建非旅遊景區爬山意外身亡　內媒：崖上拍照不幸墮下

行山一定要注意安全！

在周日（25日）有一名37歲女子在福建爬山時墮崖身亡。內地傳媒《大皖新聞》報道，事發地點位於一處較高的山崖，並非旅遊景點內，死者跟隨一個登山俱樂部的50人團前往爬山，在崖上拍照時不幸墮崖。事發後，中國消防亦在社交網站呼籲注意登山安全，避免登野山、荒山，切勿擅自冒險前往未開發、未開放的林場保護區、峽谷等危險區域。



有女子在福建跟隨登山俱樂部爬山時從崖上墮下身亡。（《大皖新聞》微博）

事發地點是福建省泉州市安溪縣龍門鎮溪瑤村的一處荒山野嶺，《大皖新聞》採訪了龍門鎮政府，對方證實了消息，一名37歲女子在爬山途中遇難。死者當日跟隨廈門一個登山俱樂部到當地爬山，一行約50人，在非旅遊景點內出意外。

報道稱，死者在崖上拍照時不幸墮崖身亡。（《大皖新聞》微博片段截圖）

報道表示，意外在一處較高的山崖發生，她在崖上拍照，不幸墮崖。有目擊者提到，爬山路線有難度，「這個團太不專業了，這個山那麼高，我單杠一次能做15下的人都爬不上去，那些婦女兒童怎麼爬的上來。」

從《大皖新聞》的片段見到，登山團有孩童。（《大皖新聞》微博片段截圖）

天氣方面，近日當地下過小雨，事發時天陰。據報登山隊已報保險公司，目前正處理善後工作。

中國消防今早在微博呼籲，別貿然前往未知地帶和未開發區域，登山時要記得安全第一，不登野山、荒山；切勿擅自冒險前往前往未開發、未開放的林場保護區、峽谷等危險區域。