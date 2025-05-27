杏花新城運動品牌開倉減價戰 Nike最平6折Adidas7折Puma半價NB4折

位於港島區杏花村的商場杏花新城，運動Outlet專區內超過30個品牌，當中不少大品牌甚至「打對台」，近日多個品牌都進行幅度較大的減價，adidas買指定產品3件以上7折；Nike買3件以上6折；PUMA買4件以上半價，滿1000元再減100元；New Balance 最平產品4折，部分鞋款最平每對199元。

不過最大驚喜可能是兩個非最大路的品牌Timberland和SKECHERS。



1. Nike - 買3件或以上額外6折

杏花新城內的Nike一直較受歡迎，一來折扣較大，二來特價品選擇相當多，而且店內產品擺位清晰，入門口右方清一色是運動鞋，左方是運動服，可省回不少時間，專攻想買的東西。

目前他們最新優惠，長袖上衣、長褲、外套額外8折；全場鞋款額外85折；而除新貨品外，購買每件獲85折，2件7折，3件以上更可有6折優惠。

位置：杏花新城105A-109

營業時間：星期一至日, 公眾假期 11:00 - 21:00



2. adidas - 指定貨品買3件或以上額外7折

位於Nike斜對面的adidas，買2件有8折，買3件有7折，但只限指定減價貨品。不過同時正在做指定鞋款599元兩對的優惠，如果合用的話實在相當抵。店員表示，以上折扣的優惠期至少會直到5月底。

位置：杏花新城118-119

營業時間：星期一至日, 公眾假期 11:30 - 20:30



3. PUMA - 買3件7折，4件半價，滿1000再減100元

今期場內劈價幅度最大的品牌，其中一個是PUMA，買3件7折雖及不上Nike，但買4件便可獲半價，而且買滿1000元，可額外再減100元，變相再多9折。此外，他們亦有指定鞋款599元兩對的優惠。不過PUMA該店面積較小，產品選擇相對不算豐富。

位置：杏花新城203B

營業時間：星期一至五 11:30 - 20:30

星期六、日及公眾假期 11:00 - 21:00



4. New Balance - 最平4折，特價鞋款最平199元

New Balance店內產品最平4折，減價幅度看似最多，但進店內一逛，減價幅度較大的貨品不算多，因此感覺上不及Nike、PUMA那種基本上「無差別式」劈價那麼抵買，大概是因為店內新貨選擇不少的關係吧，這間分店向來像陳列室多過Outlet。另有特價鞋款最平每對199元。

位置：杏花新城110

營業時間：星期一至日, 公眾假期 11:00 - 20:30



杏花新城SKECHERS最新優惠。

5. SKECHERS - 買2件6折，3件半價

如果購買數量不多，似乎很難獲得最高折扣。因此買2件已經有6折的SKECHERS，說得上是場內「最佛心」的品牌，買3件更有半價。

SKECHERS的網店亦正有類似優惠，而且新會員買滿500元再減100元，以及有禮物送，更另設價錢超平的斷碼專區。如果嫌杏花村太遠，不妨先上網店一看：

點擊鍵入：SKECHERS網店優惠傳送門

位置：杏花新城117

營業時間：星期一至日, 公眾假期 11:00 - 21:30



杏花新城Timberland最新優惠。

6. Timberland - 買2件6折，3件半價

不過要數全場最大驚喜，筆者個人選擇會是Timberland。曾幾何時，香港年輕人幾乎人人都有對 Timberland經典皮靴，杏花新城店內的買2件6折、3件半價優惠，亦適用於店內所有靴款，真是非常抵買。

位置：杏花新城115

營業時間：星期一至日, 公眾假期 11:00 - 21:00



杏花新城。

杏花新城新手交通指南：

杏花新城位置雖偏遠，但其實港鐵站一出便是，因此交通工具只建議港鐵或駕車兩個選擇。



1. 港鐵 - 港島線杏花村站A2出口直達

2. 駕車 - 星期一至五下午6時後泊車，即日電子消費滿HK$200或以上可獲免費泊車4小時。（當日停車場尚餘車位數目及更多泊車優惠詳情，見港鐵網頁或流動應用程式）



註：

1. 以上資料僅供參考，一切以各品牌公布為準。

2. 各品牌優惠期或有不同，上述提及的折扣只會直到優惠期完結為止，經查詢各品牌均未能提供確實完結日期，消費者購物前務必注意。