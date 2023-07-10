HOKA減價成騙徒新手法？網站假稱OnTheList開倉4折　疑騙個人資料

HOKA開倉成為騙徒新手法？

《01體育》記者近日於Facebook頻頻收到一則HOKA開倉大特賣的廣告，大熱型號Speedgoat 5「劈價」至540元。記者進入該開倉網站www.88mara.com，顯示是次優惠為「OnTheList官方4折大劈價」。不過OnTheList已經發表聲明，從未授權這個網站使用他們的宣傳文案，並提醒市民應光顧具信譽及認證的門市。

記者嘗試於網站下單購買Speedgoat 5，只需填寫姓名、地址、電話，並未要求付款，懷疑該網站利用跑鞋特惠，騙取市民個人資料。將該網址輸入「守網者」防詐騙網站，顯示未有詐騙舉報或網絡風險記錄。

【14:10更新：這個網站已經下架，顯示為Access denied。】



HOKA跑鞋及行山鞋近一年不停開倉，Speedgoat 5是頭號減價目標，由原價1500元一路「劈」到799、650、599；OnTheList、Cam2等每次開倉，均有大批市民排隊掃貨，令HOKA成為跑界熱話。

HOKA跑鞋開倉減價成為騙徒新手法？有網站假稱OnTheList開倉劈價，HOKA四折特賣，並於Facebook推廣告，卻懷疑以此騙取市民個人資料。（網上截圖）

近日，社交網站不時出現一則廣告，表示OnTheList再次舉辦HOKA開倉。記者進入該網站，首先見到網站盜用不同媒體、公司或機構的文案，除了《01體育》的美術製圖，還有運動筆記、OnTheList、Gigasports等，並有一則「防詐騙公告」，提醒消費者提防假網站或Facebook假冒社群。

這個HOKA跑鞋減價開倉網站，共有6款HOKA型號可供購買，更有兩對減至899的優惠。圖中紅字由編輯後加，以顯示網址為www.88mara.com網站。（網上截圖）

我們於這個HOKA跑鞋減價開倉網站以假資料下單（部份資料被編輯後期加工遮敝），由於網站聲稱「貨到付款」，故毋須網上交易。（網上截圖）

一路瀏覽網站，見到6款HOKA型號減價，最注目的當然是Speedgoat 5減到540，任配兩款型號更減至899兩對。《01體育》向OnTheList查詢，他們表示這個網站與他們無關，及後亦發表聲明，「OnTheList從未授權88mara.com或第三方平台使用我們的宣傳文案」，並提醒消費者經具信譽及認證的門市購物，免招損失。

網站除了HOKA跑鞋減價開倉，還有ASICS跑鞋出售，並有一則截圖顯示「ASICS合作經銷 香港地區」。（網上截圖）

這個HOKA跑鞋減價開倉網站，除了跑鞋，還有書籍、按摩槍等「出售」，又聲稱NIKE NEXT%2減至590元，甚至令到已經停運的「01齊跑」「復活」。（網站截圖）

記者繼續瀏覽www.88mara.com，除了HOKA，亦有另一熱門品牌ASICS的跑鞋，還有其他產品例如電視盒、瘦身茶、書籍、潔牙粉甚至壯陽藥。我們嘗試下單購買一對Speedgoat 5，網站寫明「貨到付款」，故只要求我們輸入姓名、電話及地址，毋須網上付款，懷疑以此騙取市民個人資料。至於網站「關於我們」分頁，則是空白一片，也沒有任何公司背景資料及聯絡方法。

將這個網站的網址輸入由香港警務處網絡安全及科技罪案調查科全力支援的「守網者」網站查詢，結果顯示未有詐騙舉報或網絡風險記錄。記者於今日（10日）下午2時再次進入網站，網站已經下架，顯示為Access denied。

將這個HOKA跑鞋減價開倉的網址輸入「守網者」，顯示未有詐騙舉報或網絡風險記錄。（網站截圖）

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